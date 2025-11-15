ನ.15 ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ; ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 15 ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ. ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 15 ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ. ಏಕೆಂದರೆ 1989ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಿನದಂದು, ಕರಾಚಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಅಕಿಬ್ ಜಾವೇದ್ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬಹುಶಃ ಈ ಹುಡುಗ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳಿ "ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು" ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ಆಟಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಮಾಸ್ಟರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್.
24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಳಿದರು. 200 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು, 15,921 ರನ್ಗಳು, 51 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 100 ಶತಕಗಳ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಶಿಖರ ಕಟ್ಟಿದರು ಇಂದಿಗೂ ಸಚಿನ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 15 ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಅವರು 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು (ಟೆಸ್ಟ್) ಆಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 15 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದೇ ದಿನ ನವೆಂಬರ್ 15, 2013 ರಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಚಿನ್ ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 118 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 126 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಚಿನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 200 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 15,921 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 51 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 68 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು 463 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 18,426 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 49 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 96 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ.15 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರಯಲಾಗದ ನೆನಪಾಗಿದೆ.
