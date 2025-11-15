Bihar Election Results 2025

ನ.15 ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಸೇರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಿಯರ​ ಪಾಲಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ; ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 15 ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ. ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (Getty Images)
Published : November 15, 2025 at 1:21 PM IST

Updated : November 15, 2025 at 3:08 PM IST

ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 15 ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನ. ಏಕೆಂದರೆ 1989ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಿನದಂದು, ಕರಾಚಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮುಷ್ತಾಕ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಅಕಿಬ್ ಜಾವೇದ್ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಬಹುಶಃ ಈ ಹುಡುಗ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಲೋಕವನ್ನು ಆಳಿ "ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರು" ಎಂಬ ಬಿರುದು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಈ ಆಟಗಾರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ, ಮಾಸ್ಟರ್​ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್​ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್.

24 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಳಿದರು. 200 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು, 15,921 ರನ್‌ಗಳು, 51 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 100 ಶತಕಗಳ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಶಿಖರ ಕಟ್ಟಿದರು ಇಂದಿಗೂ ಸಚಿನ್​ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್​ ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 15 ತುಂಬ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಅವರು 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕರಾಚಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು (ಟೆಸ್ಟ್) ಆಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇದೇ ದಿನ ನವೆಂಬರ್ 15, 2013 ರಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು.

ಈ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ 16 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಚಿನ್ ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 118 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 126 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸಚಿನ್​ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 200 ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 15,921 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 51 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 68 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು 463 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 18,426 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 49 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 96 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸಚಿನ್ ತಮ್ಮ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನ.15 ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮರಯಲಾಗದ ನೆನಪಾಗಿದೆ.

