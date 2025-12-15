ETV Bharat / sports

ಮೆಸ್ಸಿಗೆ 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಜೆರ್ಸಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್!

ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ, ಸಚ್ಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ತಮ್ಮ ಜೆರ್ಸಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (PTI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 15, 2025 at 1:55 PM IST

|

Updated : December 15, 2025 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಫುಟ್ಬಾಲ್ ದಂತಕಥೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಗೋಟ್ ಟೂರ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ತಲುಪಿದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರದ ನಡುವೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಮೆಸ್ಸಿ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಆಡಿದರು. ನಂತರ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಸಚಿನ್ ಜೆರ್ಸಿ ಉಡುಗೊರೆ: ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಾವು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದ 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಜೆರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೆಸ್ಸಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟಾರ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ಛೆಟ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೆರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುನಿಲ್​ ಚೆಟ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಸುನೀಲ್​ ಚೆಟ್ರಿಗೆ ಜೆರ್ಸಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಮೆಸ್ಸಿ
ಸುನೀಲ್​ ಚೆಟ್ರಿಗೆ ಜೆರ್ಸಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಮೆಸ್ಸಿ (PTI)

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಸಚಿನ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನಗೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಲವು ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, 2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಂದು ಈ ಮೂವರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುವರ್ಣ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮೆಸ್ಸಿ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ; ಸಚಿನ್​: ಮೆಸ್ಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಮರ್ಪಣೆ, ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ, ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು​ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಹ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ." ಎಂದು ಸಚಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ, ಸಚ್ಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ತಮ್ಮ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ, ಸಚ್ಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ತಮ್ಮ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. (PTI)

ಬಳಿಕ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ, ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದ ರೊಡ್ರಿಗೋ, ಸುವಾರೆಜ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಫಡ್ನವಿಸ್ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು.

ಮೆಸ್ಸಿಯ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಶನಿವಾರ, ಮೆಸ್ಸಿ 'ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಜಾಯ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮೆಸ್ಸಿ ಶನಿವಾರ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದರು. ಅವರು ತೆಲಂಗಾಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದರು. ನಂತರ ರೋಡ್ರಿಗೋ, ಸುವಾರೆಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಯುವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಕೆಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ಪಾಸ್ ನೀಡುವಂತಹ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು.

ಸಚಿನ್​ಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಮೆಸ್ಸಿ
ಸಚಿನ್​ಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದ ಮೆಸ್ಸಿ (PTI)

ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿ: ಮೆಸ್ಸಿ ಇಂದು ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದು ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಉಪೇಂದ್ರ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (ಎಐಎಫ್‌ಎಫ್) ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಸಂಸದ ಪ್ರಫುಲ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಕೋಟ್ಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ ನಗರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅವರ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಇಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ, ಸಚ್ಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ತಮ್ಮ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮುಂಬೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ, ಸಚ್ಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ತಮ್ಮ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. (PTI)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್​ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​: ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ವಾನ್

Last Updated : December 15, 2025 at 2:36 PM IST

TAGGED:

LIONEL MESSI
SACHIN TENDULKAR JERSEY
ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಜೆರ್ಸಿ
WORLD CUP 2011
SACHIN TENDULKAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.