ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್! ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್!!
ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ 25ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಡಯಾನಾ ಸ್ಕ್ನೈಡರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 4, 2026 at 12:20 PM IST
2026ರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಹಿಳಾ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಅವರ ಅಭಿಯಾನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 25ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಡಯಾನಾ ಸ್ಕ್ನೈಡರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಬಲೆಂಕಾ, ಡಯಾನಾ ಶ್ನೈಡರ್ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಂದ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಸಬಲೆಂಕಾ 6-3, 5-2 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ನಂತರ ಸತತ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತರು. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 6-0 ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಓಪನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಅವರ ಕನಸು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನಸಾಗಲಿಲ್ಲ.
" she played great"— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2026
sabalenka's post-match interview following her loss against shnaider.#RolandGarros pic.twitter.com/po1saL6q0t
ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಬಲೆಂಕಾ, "ನಾನು ಟೆನಿಸ್ ಬಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಬರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ." ಎಂದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಬಲೆಂಕಾ ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರು. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಲುಗಿಹೋಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಬಲೆಂಕಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.
"ನಾನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸತತ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸೋತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕುಸಿದಿದ್ದೆ, ಇದರಿಂದ ಸರಿಹೊಂದಲು ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ." ಎಂದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಹತಾಶೆ ಪಂದ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿದರು. ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 57 ಅನಗತ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಶ್ನೈಡರ್ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು.
SHNAIDER STUNS THE WORLD NO.1 SABALENKA 🤯#RolandGarros pic.twitter.com/EOtwIvEvlM— Roland-Garros (@rolandgarros) June 3, 2026
ಈ ಸೋಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ. ಇದೀಗ ನಾನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು 'ರೇಜ್ ರೂಮ್'ಗೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ನೋವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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