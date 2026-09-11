ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಸಬಲೆಂಕಾ, ರೈಬಾಕಿನಾ; ನಾಳೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕದನ!!
ಬೆಲಾರಸ್ನ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಮತ್ತು ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ನ ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನಾ 2026ರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 11, 2026 at 10:49 AM IST
2026ರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನ ಚಿತ್ರಣವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಮತ್ತು ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ನ ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನಾ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರಾದ ಕೊಕೊ ಗೌಫ್ ಮತ್ತು ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಪೆಗುಲಾ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
ಪೆಗುಲಾ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಸಬಲೆಂಕಾ
ಆರ್ಥರ್ ಆಶ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಸಬಲೆಂಕಾ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಪೆಗುಲಾ ಅವರನ್ನು 7-5, 6-2 ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈಗಾಗಲೇ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಸಬಲೆಂಕಾ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಣರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ ಪಂದ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಪೆಗುಲಾ ಲಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
Current No. 1 vs the incoming No. 1.— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026
For a US Open title 🏆 pic.twitter.com/srEEKJMepQ
ಮೊದಲ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ
ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. 12ನೇ ಗೇಮ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಸರ್ವ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ 6-5 ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸಬಲೆಂಕಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾ ಪೆಗುಲಾ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ 7-5 ರಿಂದ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಸಬಲೆಂಕಾ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 6-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.
ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಸಬಲೆಂಕಾ
ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ . ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸಬಲೆಂಕಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಬೆಲಾರಸ್ನ ಸಬಲೆಂಕಾ 99 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಂ. 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
Australian Open: Rybakina 🏆— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026
Indian Wells: Sabalenka 🏆
A third hard court final this year awaits in New York! pic.twitter.com/SIvsog005G
ಗೌಫ್ ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ರೈಬಾಕಿನಾ
ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಕೊ ಗೌಫ್ ಮತ್ತು ಎಲೆನಾ ರೈಬಾಕಿನಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆದರು. ಗೌಫ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-3 ರಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ರೈಬಾಕಿನಾ ಪ್ರಬಲ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿ, ಎರಡನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-4 ರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೆಟ್ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ರೈಬಾಕಿನಾ ಮೂರನೇ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು 6-4 ರಿಂದ ಗೆದ್ದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ vs ರೈಬಾಕಿನಾ ಫೈಟ್
2026ರ ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಈಗ ಸಬಲೆಂಕಾ ಮತ್ತು ರೈಬಾಕಿನಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಬಲೆಂಕಾ ಸತತ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟರೆ, ರೈಬಾಕಿನಾ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 4 ಬಾರಿ ಸೆಮಿಸ್ ತಲುಪಿದ್ದ ರೈಬಾಕಿನ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
Elena Rybakina books her ticket into her first US Open final! pic.twitter.com/HBDTVBi16U— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2026
ಸಬಲೆಂಕಾ - ರೈಬಾಕಿನಾ ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ
ಈ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟು 17 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, ರೈಬಾಕಿನಾ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಬಲೆಂಕಾ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆ.11 ರಂದು (ನಾಳೆ) ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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