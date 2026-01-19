ETV Bharat / sports

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್​ ಓಪನ್! ಟಿಯಾಂಟ್ಸೊವಾ ಮಣಿಸಿ ಸಬಲೆಂಕಾ ಶುಭಾರಂಭ, ಅಲ್ಕರಾಜ್​ಗೂ ಮುನ್ನಡೆ​

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್​ ಓಪನ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಲಾರಸ್​ನ ಟೆನಿಸ್​ ತಾರೆ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಟಿಯಾಂಟ್ಸೊವಾ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಅವರನ್ನುಮಣಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ
ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 19, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಸ್ಟಾರ್​ ಅಥ್ಲೇಟ್​ ಅರಿನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ (ಬೆಲಾರಸ್) ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟಿಯಾಂಟ್ಸೊವಾ (ಫ್ರಾನ್ಸ್) ಅವರನ್ನು 6-4, 6-1 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಿಂದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿದ ಸಬಲೆಂಕಾ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಟಿಯಾಂಟ್ಸೊವಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 4-4 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಹತ್ತನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಟಿಯಾಂಟ್ಸೊವಾ ಎಡವಿದ ಕಾರಣ ಸಬಲೆಂಕಾ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ ಬಲವಾದ ಸರ್ವ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುಟಿದೆದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಬ್ರೇಕ್​ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು 5-1 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇದೇ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡ ಸಬಲೆಂಕಾ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬಲೆಂಕಾ 2 ಏಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 23 ಗೆಲವಿನ ಸರ್ವ್​ಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಪಲ್ಲಿನಿ (ಇಟಲಿ) ಮತ್ತು 12ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ (ಉಕ್ರೇನ್) ಕೂಡ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಪಲ್ಲಿನಿ, ಸ್ಯಾನ್ಸೊವಿಚ್ (ರಷ್ಯಾ) ಅವರನ್ನು 6-1, 6-2 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರೇ, ಸ್ವಿಟೋಲಿನಾ, ಬುಸಾ (ಸ್ಪೇನ್) ಅವರನ್ನು 6-4, 6-1 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದರು.

ಆದರೆ, 11ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರೊವಾ (ರಷ್ಯಾ) ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅವರು 5-7, 6-4, 4-6 ರಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಮೆಜ್ (ಟರ್ಕಿ) ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರಷ್ಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಪಾವ್ಲಿಚೆಂಕೋವಾ 4-6, 6-2, 6-7 (10-12)ರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಝುಗೆ ಜುವಾನ್ (ಚೀನಾ) ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು.

ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಸೋಲು: 45ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ವೀನಸ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರು. ವೈಲ್ಡ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಅನುಭವಿ ತಾರೆ ಡ್ಯಾನಿಲೋವಿಕ್ (ಸೆರ್ಬಿಯಾ) ವಿರುದ್ಧ 7-6 (7-5), 3-6, 4-6 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ ವೀನಸ್ ನಂತರ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅವರು 38 ಅನವಶ್ಯಕ ಹೊಡೆತಗೊಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಐದು ಬಾರಿ ಸರ್ವ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೋಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತರು. ಉಳಿದಂತೆ ರಾಡುಕಾನು (ಬ್ರಿಟನ್), ಸಕಾರಿ (ಗ್ರೀಸ್), ರುಜ್ (ರೊಮೇನಿಯಾ), ಪೊಟಪೋವಾ (ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ), ಮತ್ತು ಪುಟಿನ್ಸೆವಾ (ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್) ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು.

ಅಲ್ಕರಾಜ್​ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ: ಚೊಚ್ಚಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಮ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ತಾರೆ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಾಲ್ಟನ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ಅವರನ್ನು 6-3, 7-6 (7-2), 6-2 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಮೊದಲ ಸೆಟ್ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಗೆದ್ದ ಅಲ್ಕರಾಜ್, ಎರಡನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಟನ್‌ನಿಂದ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ಟನ್ 3-1 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐದನೇ ಗೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಕರಾಜ್ ವಾಲ್ಟನ್ ಅವರ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ 3-3 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಸಮಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸೆಟ್ ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್‌ಗೆ ಹೋಯಿತು. ಟೈ ಬ್ರೇಕರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಅಲ್ಕರಾಜ್, ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರನೇ ಸೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಮುರಿದು ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅಲ್ಕರಾಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಏಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು ಮತ್ತು 38 ವಿಜೇತ ಸರ್ವ್​ ಮಾಡಿದರು.

ಉಳಿದಂತೆ ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಜ್ವೆರೆವ್ (ಜರ್ಮನಿ) ಸಹ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಡಿಯಲ್ಲೊ (ಕೆನಡಾ) ಅವರನ್ನು 6-7 (1-7), 6-1, 6-4, 6-2 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಹತ್ತನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಬಾಬ್ಲಿಕ್ (ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್) ಬ್ರೂಕ್ಸ್‌ಬೇ (ಯುಎಸ್‌ಎ) ಅವರನ್ನು 6-4, 6-4, 6-4 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಟಿಯಾಫೊ (ಯುಎಸ್‌ಎ) ಕುಬ್ಲರ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) ಅವರನ್ನು 7-6 (7-4), 6-3, 6-2 ಸೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಮೌಟೆಟ್ (ಫ್ರಾನ್ಸ್), ಫೆರ್ರಿ (ಬ್ರಿಟನ್), ಝೆಂಗ್ (ಯುಎಸ್‌ಎ), ನೋರಿ (ಬ್ರಿಟನ್), ನವಾ (ಯುಎಸ್‌ಎ), ಮತ್ತು ಹಾಫ್‌ಮನ್ (ಜರ್ಮನಿ) ಮೊದಲ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಆಟಗಾರರು: ನೊವಾಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್, ಡೇನಿಯಲ್ ಮೆಡ್ವೆಡೆವ್, ಟಾಮಿ ಪಾಲ್, ಕ್ಯಾಸ್ಪರ್ ರುಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾನ್ ವಾವ್ರಿಂಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಓಪನ್ ಟೆನಿಸ್ ಸರಣಿಯ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೊಕೊ ಗೌಫ್, ಜೆಸ್ಸಿಕಾ ಪೆಗುಲಾ ಮತ್ತು ಅಮಂಡಾ ಅನಿಸಿಮೊವಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕದಿನ ಆಯ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸಜ್ಜು! ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್, ಪಂದ್ಯ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿ

TAGGED:

AUSTRALIAN OPEN TENNIS MATCH
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್​ ಓಪನ್
ARYNA SABALENKA
AUSTRALIAN OPEN
AUSTRALIAN OPEN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.