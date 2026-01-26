ಬ್ರೆವಿಸ್ ಶತಕ ವ್ಯರ್ಥ; 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್
SA20 ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್ ತಂಡ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
Published : January 26, 2026 at 3:49 PM IST
SA20 Final Match: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ SA20 ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಒಡೆತನದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್ ತಂಡ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್, ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಅವರ ಶತಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 158 ರನ್ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ 4 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ 162 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
1⃣ Man on the big stage! Dewald Brevis brought his A-game ✅#BetwaySA20 #PCvSEC #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/njyFN1fGyF— Betway SA20 (@SA20_League) January 25, 2026
ಬ್ರಿಟ್ಜ್ಕೆ-ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಪರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಗೆಲುವಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಕೇವಲ ಐದು ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡುವ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದ ಸನ್ರೈರ್ಸ್ 48 ರನ್ಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ 49 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ 41 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಜೇಯ 63 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಬ್ರೀಟ್ಜ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
The fightback is on 🔥#BetwaySA20 #PCvSEC #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/ZXcjuB7TD0— Betway SA20 (@SA20_League) January 25, 2026
ಬ್ರೆವಿಸ್ ಶತಕದಾಟ: ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪ್ರಿಟೋರಿಯ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪರ ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಮಿಂಚಲು ವಿಫಲವಾದರು. ಬ್ರೆವಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಶತಕದಾಟ ಆಡಿದರು. ಅವರು 56 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 101 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.
ಬ್ರೆವಿಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾರ್ಗಳು ಸೇರಿ 55 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನ ಡೆವಾಲ್ಟ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸರಣಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು.
That #BetwaySA20 Final winning moment 🔥#PCvSEC #WelcomeToIncredible pic.twitter.com/zHSL4p27v0— Betway SA20 (@SA20_League) January 25, 2026
ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್: ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2023ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ತಂಡ 2024ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಲ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಎರಡು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
