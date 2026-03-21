ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ 15 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​!!

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 21, 2026 at 3:43 PM IST

ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ರುವಾಂಡದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಫ್ಯಾನಿ ಉಟಗುಶಿಮಾನಿಂಡೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನೈಜೀರಿಯಾ ಇನ್ವಿಟೇಷನಲ್ ಮಹಿಳಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಘಾನಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಫ್ಯಾನಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು (65 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 111 ರನ್‌ಗಳು, 17 ಬೌಂಡರಿಗಳು).

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಎಂಬ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 15 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 223 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾನಿ ಉಗಾಂಡಾದ ಪ್ರೊಸ್ಕೋವಿಯಾ ಅಲಕೊ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಅಲಕೊ 2019ರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿ ವಿರುದ್ಧ 116 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು 16 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 233 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2005ರಲ್ಲಿ ಟೌಂಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕರೆನ್ ರೋಲ್ಟನ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಫ್ಯಾನಿ ಮುರಿದರು.

ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ 96 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಈಗ, ತನ್ನ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ, ಫ್ಯಾನಿ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರುಷರ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಗುಸ್ತಾವ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. 18 ವರ್ಷ ಮತ್ತು 280 ದಿನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಫ್ಯಾನಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಪಂದ್ಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರುವಾಂಡ ಪರ ಫ್ಯಾನಿ ಮತ್ತು ಗಿಸೆಲ್ ಇಶಿಮ್ವೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 47 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಗ್ರೇಸ್ ಕ್ವಾಯ್ಕೊ ಇಶಿಮ್ವೆ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ರುವಾಂಡಾ 97 ರನ್​ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಫ್ಯಾನಿ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಮೆರ್ವೆಲೆ ಉವಾಸೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ 113 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಂಡವನ್ನು 210/3ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಘಾನಾ ಕೇವಲ 88/8 ರನ್​ಗಳಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಫ್ಯಾನಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಶತಕದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಾಗಿ 'ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಜನಜಂಗುಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಐ ಬಳಕೆ

