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2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಿಂದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಔಟ್​? ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ!

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 3ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ಧಿಗಳು ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಕೋಚ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 17, 2026 at 12:55 PM IST

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ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗಾಗಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಇದೇ ವರ್ಷದಿಂದಲೆ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ತಂಡವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿರಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳ ಆತಂಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಮಹದಾಸೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುಂಬರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯ ನಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ರೋಹಿತ್​ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬರು ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಡಿಫ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಅಗರ್ಕರ್ ಈ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲೂ ರೋಹಿತ್​ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಧ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್​ ಸದ್ಧು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಗಳಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಅವರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲು ತಂಡ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುನ್ನ ಭಾರತ 20 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿವೃತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 11 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅವರು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಎಂಟು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 30.1ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 241 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಕೋಚ್​ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ರೋಹಿತ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ಕುರಿತು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಸೀತಾಂಶು ಕೊಟಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುವ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರನ್ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಹಿತ್ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಶಾಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಂದ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಲಂಡನ್​ಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ರೋಹಿತ್​ ತಂದೆ ತಾಯಿ!!

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ ಸುದ್ಧಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ ಅವರ ಪೋಷಕರಾದ ಗುರುನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶರ್ಮಾ ಜುಲೈ 19 ರಂದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲಂಡನ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದಂತಿದೆ.

ಕೊಹ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸೀತಾಂಶು ಕೊಟಕ್​ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂತಹ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಬಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ವದಂತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

ROHIT SHARMA RETIREMENT
CRICKET
IND VS ENG 3RD ODI
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿ
ROHIT SHARMA

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