ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರುಮೇಶ್ ಪತಿರಾಗೆ!!
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ರುಮೇಶ್ ಪತಿರಾಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 6, 2026 at 10:45 AM IST
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ ರುಮೇಶ್ ಪತಿರಾಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪತಿರಾಗೆ 89.04 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಡೇವಿಡ್ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆ 87.47 ಮೀಟರ್ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೊದ ಕೆಶೋರೆನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್ ಋತುವಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 83.99 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು, ಎರಡು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗ್ರೆನಡಾದ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ 83.70 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಪತಿರಾಗೆ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ನಂ. 1 ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ.
RUMESH PATHIRAGE WINS DL FINALS! 💎— The Khel India (@TheKhelIndia) September 5, 2026
- With a massive throw of 89.04m, Rumesh Tharanga Pathirage became first Sri Lankan 🇱🇰 to win Diamond League Final Title!
MUCH DESERVING WINNER!!! 🙌 pic.twitter.com/2NbLVJatZg
ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ತಿರುವು ಪಡೆದ ಪಂದ್ಯ
ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ರುಮೇಶ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 80.42 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 79.73 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದರು. ನಂತರ ಮಾಜಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೋದ ಕೆಶೋರ್ನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್ 83.99 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಡೇವಿಡ್ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ 87.47 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದರು. ಇದಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರುಮೇಶ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 89.04 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
2026ರ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಳು
ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - 89.04 ಮೀ
ಡೇವಿಡ್ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ (ಪೋಲೆಂಡ್) - 87.47ಮೀ.
ಕೆಶೋರ್ನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್ (ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೊ) - 83.99 ಮೀ.
ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ (ಜರ್ಮನಿ) - 83.70 ಮೀ.
ಜೂಲಿಯಸ್ ಯೆಗೊ (ಕೀನ್ಯಾ) - 76.79 ಮೀ.
ತಿಮೋತಿ ಹರ್ಮನ್ಸ್ (ಬೆಲ್ಜಿಯಂ) - 71.79 ಮೀ.
ಕರ್ಟಿಸ್ ಥಾಂಪ್ಸನ್ (ಯುಎಸ್ಎ) - 69.52 ಮೀ.
ರುಮೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ರುಮೇಶ್, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಂತಹ ಸಣ್ಣ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಹವಾಮಾನವು ಅತಿಯಾದ ಶೀತದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ, ಮುನ್ನ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೊದಲು, ರುಮೇಶ್ ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ 92.07 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ 88 ಮೀಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ ರುಮೇಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನೂ ಗೆದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಗೆಲುವು 2026ರ ಋತುವಿನ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
The first Sri Lankan #DiamondLeague champion ever!— Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 5, 2026
Javelin star Rumesh Tharanga Pathirage crowns a sparkling season with victory in the #DLFinal💎https://t.co/AFktnt5COR#BrusselsDL🇧🇪#DiamondLeague
📸 @DanVernonPhoto pic.twitter.com/h0PwhN0ZEL
ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೂರಕ್ಕೆ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆದ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು
ಆಂಡ್ರಿಯಾಸ್ ಹಾಫ್ಮನ್ (ಜರ್ಮನಿ) - 91.44 ಮೀ (ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್, ಜ್ಯೂರಿಚ್ 2018)
ಥಾಮಸ್ ರೋಹ್ಲರ್ (ಜರ್ಮನಿ) - 89.88 ಮೀ (ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್, ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ 2017)
ರುಮೇಶ್ ಪತಿರಗೆ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - 89.04 ಮೀ (ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್, ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ 2026)
ಜಕುಬ್ ವಾಡ್ಲೆಚ್ (ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ) - 88.50 ಮೀ (ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್, ಜ್ಯೂರಿಚ್ 2021)
ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ (ಭಾರತ) - 88.44 ಮೀ (ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್ಸ್, ಜ್ಯೂರಿಚ್ 2022)
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