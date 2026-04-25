ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಬಿಗ್​ ಹಿಟ್ಟರ್​ಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್​ಸಿಂಗ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ.

INDIAN PREMIER LEAGUE 2026
ರಾಜಸ್ಥಾನ ಎದುರು ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್​
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 25, 2026 at 7:38 PM IST

ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಸಿಕ್ಸರ್​ ಹಿಟ್ಟರ್​ಗಳ ದಂಡನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಜೈಪುರದ ಮಾನ್​​ಸಿಂಗ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆಡಿರುವ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ 8 ಅಂಕ ಪಡೆದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಮಿನ್ಸ್​ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​​: ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ತಂಡದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್​​ ಕಮಿನ್ಸ್​ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್​​ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಿನ್ಸ್​ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿದ್ದ ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಕಮಿನ್ಸ್​ ವಾಪಸಾತಿಯು ತಂಡದ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಧುಶಂಕಾ ಬದಲಿಗೆ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಇತ್ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟರ್​​ಗಳ ದಂಡೇ ಇದ್ದು, ಮಾನ್​ಸಿಂಗ್​ ಮೈದಾನ ಸಿಕ್ಸರ್​ಗಳ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ತೊಯ್ಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೈಕಿ 15 ರ ಪೋರ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​, ಶಿಮ್ರಾನ್​ ಹೆಟ್ಮಾಯರ್​ ಇದ್ದರೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಪರ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್​ ಕಿಶನ್​​, ಹೆನ್ರಿಚ್​ ಕ್ಲಾಸೀನ್​ ಸಿಡಿದೇಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್​ ಇಲೆವೆನ್​​ ತಂಡಗಳು ಇಂತಿವೆ

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್: ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (ನಾಯಕ), ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಧ್ರುವ ಜುರೆಲ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮಾಯರ್, ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶರ್ಮಾ.

ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್, ಹೆನ್ರಿಚ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್, ಸಲಿಲ್ ಅರೋರಾ(ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಅನಿಕೇತ್ ವರ್ಮಾ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್(ನಾಯಕ), ಶಿವಂಗ್ ಕುಮಾರ್, ಸಾಕಿಬ್ ಹುಸೇನ್, ಪ್ರಫುಲ್, ಎಶಾನ್ ಮಾಲಿಂಗ.

INDIAN PREMIER LEAGUE 2026

