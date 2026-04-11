IPL 2026: ಬೃಹತ್​ ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ!!

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 11, 2026 at 5:21 PM IST

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇದೀಗ ದಾಖಲೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆತ್ತಲು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಆಗಿರಲಿದೆ.

ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಈವರೆಗೆ 22 ಟಿ20 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 901 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 42.90 ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 215.55 ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಸಾಧಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮೂರು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 13 ರಂದು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಕೇವಲ 23 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1,000 ಟಿ20 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಾದ ಬ್ರಾಡ್ ಹಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಶಾನ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ 1,000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಡ್ಜ್ 2006ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಷ್ 2008 ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ SRH ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಾದರೂ ಅವರು 1000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 24 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗಲಿದ್ದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿಸಬಹುದು.

ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 25 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1000 ಟಿ20 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಮತ್ತು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಭಾರತೀಯನಾಗಲು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 11 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 452 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸರಾಸರಿ 41 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 230 ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿವೆ.

SRH ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ 48 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ 500 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಗೌತಮ್​ ಗಂಭೀರ್​ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಾನ್ ಮಾರ್ಷ್ (10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳು) ಹೆಸರಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾನಿ ಬೈರ್‌ಸ್ಟೋವ್ (11), ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ (12), ಲೆಂಡ್ಲ್ ಸಿಮನ್ಸ್ (12), ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ (12) ಇದ್ದಾರೆ.

ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ: ಈ ವರ್ಷದ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್​ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ಆಡಿರುವ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲೆ ವೇಗವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ (ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್)

13 ಎಸೆತಗಳು- ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ( RR) vs KKR, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, 2023

14 ಎಸೆತಗಳು- ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (PBKS) vs DC, ಮೊಹಾಲಿ, 2018

15 ಎಸೆತಗಳು- ಯೂಸೂಫ್ ಪಠಾಣ್ (KKR) vs SHR.

15 ಎಸೆತಗಳು- ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (RR) vs CSK, ಗುವಾಹಟಿ, 2026

15 ಎಸೆತಗಳು- ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ (RR) vs RCB, ಗುವಾಹಟಿ, 2026​

