ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಿಂದ ಬೆಥೆಲ್ ಕೈಬಿಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ!: ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Royal Challengers Bengaluru For IPL 2027: ಅನುಭವಿ, ಯುವ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಸಮತೋಲಿತ ತಂಡವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 9:14 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಳೆದ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಲೂ ತಂಡದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ, 2027ರ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸತತ ಎರಡು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿದೆ. ಆರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
All the numbers you need to know before our Goa trip in December! 🔨❤️🔢 #PlayBold #ನಮ್ಮRCB https://t.co/FFYXpbr6sr— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 17, 2026
ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಮೊ ಬೊಬಾಟ್, ''ಬೆಥೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳುವ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ. ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಣೆ: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಅದೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು 2027ರ ಆವೃತ್ತಿಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಭವಿ, ಯುವ ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಸಮತೋಲಿತ ತಂಡವನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಂಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡಿದ್ದು, ಅದೇ ತಂಡದ ಬಹುಪಾಲು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊ ಬೊಬಾಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
We wish you a speedy recovery, JB. See you on the other side. ❤️ #PlayBold #ನಮ್ಮRCB https://t.co/Lp5SdH9CLm— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 17, 2026
ಆರು ಆಟಗಾರರ ಬಿಡುಗಡೆ: ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಿಂದ ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್, ಸ್ವಪ್ನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಗ್ಲೀಸನ್ ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕ್ ದೇಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು 2027ರ ಆವೃತ್ತಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಟಗಾರರು: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಯಶ್ ದಯಾಳ್, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಜೋರ್ಡನ್ ಕಾಕ್ಸ್, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಕನಿಷ್ಕ್ ಚೌಹಾಣ್, ಜೋಶ್ ಹೇಜಲ್ವುಡ್, ನುವಾನ್ ತುಷಾರ, ರಸಿಕ್ ಸಲಾಂ, ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಅಭಿನಂದನ್ ಸಿಂಗ್, ಜೇಕಬ್ ಡಫಿ ಹಾಗೂ ವಿಕ್ಕಿ ಓಸ್ತ್ವಾಲ್.
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬಳಿ ₹14.15 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ: ಆಟಗಾರರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ 14.15 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಪರ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳು ಖಾಲಿಯಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಪರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಹೊಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಐಪಿಎಲ್ನಂತಹ ದೀರ್ಘ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆಟಗಾರರ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೊ ಬೊಬಾಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Not every player gets to be part of a legendary back-2️⃣-back winning squad.... you made it happen, and you made every one of us in Bengaluru & the entire 12th Man Army around the world proud. 🥹❤️ To the ones injured, we hope you get well soon, and to the rest, we wish you all the very best. ✨🙌 Thank you for everything, and for always being one of us. You’ll always be a part of our history. 🫶 #PlayBold #ನಮ್ಮRCB— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 17, 2026
ಮೂರು ಬಾರಿ ಸತತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುವ ಗುರಿ: ಆರ್ಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಕೂಡ ತಂಡದ ಸಿದ್ಧತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ತಂಡದ ಬಹುಪಾಲು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಟಗಾರರ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನೇ 2027ರಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರೆಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮುಂಬರುವ ಆವೃತ್ತಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಸತತ ಮೂರು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಐಪಿಎಲ್ 2027ರ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ. ಜೇಕಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಸತತ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ, ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
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