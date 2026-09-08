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ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಿಂದ ರೋಹಿತ್​ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐ​; ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗ!!

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್​ 19 ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಬಹುದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (Getty Image)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 1:36 PM IST

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ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡವು 3 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 2 ಬಹುದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲು ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಪುರುಷರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಈಗ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಿತಿಯು ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಆರ್ಯನ್ ಸವಾಸನಿ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ತನ್ಮಯ್ ಬಲೋಡಾ ಅವರನ್ನು ಬಹು-ದಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂಗಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (CAB) ನಡೆಸಿದ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್​ ಯಾದವ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅವರ ಜನನ ವರ್ಷವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಬದಲಾಯಿದಿದ್ದ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ರೋಹಿತ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 65 ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿತ್ತು. ರೋಹಿತ್​ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮುಂಬರುವ ಅಂಡರ್​ -19 ಪಂದ್ಯವಳಿಗಳಿಗೂ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

"ರಾಜ್‌ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಂಡರ್ -19 ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತ ಅಂಡರ್ -19 ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆರ್ಯನ್ ಸವಾಸನಿ, ತನ್ಮಯ್ ಬಲೋಡಾ ಅವರನ್ನು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಪುತ್ರರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ

ಈ ಸರಣಿಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಪುತ್ರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಮಗ ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ಮಗ ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ವಯ್ ಅವರನ್ನು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಹು-ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಯವೀರ್ ಈ ವರ್ಷ ದೆಹಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (DPL) ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ದೆಹಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು.

ODI ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡ

ಲಕ್ಷ ರಾಯಚಂದನಿ (ನಾಯಕ), ಯಶಬರ್ಧನ್ ಚೌಹಾಣ್ (ಉ.ನಾ), ರಜತ್ ಬಾಘೇಲ್ (ವಿ.ಕೀ ), ಆರ್ಯವೀರ್ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ವಿ.ಕೆ. ವಿನೀತ್, ಕುಶಾಗ್ರ ಓಜಾ, ಅರ್ಜುನ್ ರಜಪೂತ್, ಮನಲ್ ಚೌಹಾಣ್, ಅನ್ವಯ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (ವಿ.ಕೀ), ವಿ. ಯಶ್ವೀರ್, ಶವಿನ್ ವಿನೋದ್, ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ, ಚಿಗುರುಪತಿ ವೆಂಕಟ, ಕಾವ್ಯಾ ಪಟೇಲ್, ಆರ್ಯನ್ ಸವಸಾನಿ.

ಬಹು ದಿನದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ತಂಡ

ಯಶಬರ್ಧನ್ ಚೌಹಾಣ್ (ನಾ), ಲಕ್ಷ ರಾಯಚಂದನಿ (ಉ.ನಾ), ಸಾಗರ್ ವಿರ್ಕ್, ಕುಶಾಗ್ರಾ ಓಜಾ, ಮನಲ್ ಚೌಹಾನ್, ಕುಶ್ ಪಟೇಲ್, ಮಾನವ್ ಕೃಷ್ಣ (WK), ಅಭಿಪ್ರಯ್ ಬಿಸ್ವಾಸ್ (WK), ಇಶಾನ್ ಓಂ, ಅಯಾನ್ ಅಕ್ರಮ್, ಪ್ರಣವ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಸಿಂಗ್, ಮೋಹಿತ್ ಉಲ್ವಾ, ಆರ್ಯನ್ ಯಾದವ್, ತನ್ಮಯ್ ಬಲೋಡಾ.

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TAGGED:

CRICKET
ರೋಹಿತ್​ ಯಾದವ್​
ಭಾರತ ಅಂಡರ್​ 19 ತಂಡ
ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ
ROHIT YADAV

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