ಅನುಮಾವೇ ಇಲ್ಲ, ರೋಹಿತ್ ​ - ಕೊಹ್ಲಿ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ; ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

Published : December 1, 2025 at 3:09 PM IST|
Updated : December 1, 2025 at 3:36 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋ -ಕೊ ಜೋಡಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ (137) ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ರೋಹಿತ್ (57) ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಾಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರೋಹಿತ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಆಟ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲದೇ, 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿರಲಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ 20 ಓವರ್ಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ. ರಾಂಚಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ರೋ - ಕೋ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ವಿಜೇತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಆದರೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ಇಬ್ಬರೂ ಕೇವಲ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಒಂದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ಇಬ್ಬರೂ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ 1ನೇ ಮತ್ತು 3ನೇ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅವರಿಲ್ಲದೇ ನಾವು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಂಚಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ರೋ-ಕೋ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 109 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 136 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿದರು. ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 349 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 77 ರನ್ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 150 ರನ್ಗಳೊಳಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 49.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 332 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 17 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಇದೀಗ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೂಡ ನೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮದ್ಯೆ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ?: ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬುಧವಾರ ಡಿ.3 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ರಾಯ್ಪುರಾದಲ್ಲಿ ಶಹಿದ್ ವೀರನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
