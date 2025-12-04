ETV Bharat / sports

ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ!

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Published : December 4, 2025 at 4:06 PM IST

ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​ ಭಾರತ ಪರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು 2027 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಸರಣಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮುಂಬೈ ಪರ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೇ ಕೇವಲ ನಾಕೌಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ 2025 ನವೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ನಾಕೌಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 12, 14 ಮತ್ತು 16ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇಂದೋರ್‌ನ ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರೋಹಿತ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಇಂದೋರ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ರೋಹಿತ್​ ಸರಣಿಯ ಹೈಸ್ಕೋರರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮುಂಬೈ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಸದ್ಯ ಎಲೈಟ್​ ಗ್ರೂಪ್ ​ಎ ನಲ್ಲಿರುವ ಮಂಬೈ ತಂಡ ಆಡಿರುವ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 4ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಮುಂಬೈ ಬಳಿಕ ವಿದರ್ಭ ವಿರುದ್ದ 7 ವಿಕೆಟ್, ಆಂಧ್ರ ವಿರುದ್ಧ 9 ವಿಕೆಟ್​ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ವಿರುದ್ಧ 9 ರನ್​ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಕೇರಳ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಲಕ್ನೋ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಕೇರಳ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 178 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (46), ವಿಷ್ಣು ವಿನೋದ (43), ಅಜರುದ್ದೀನ್​ (32) ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಗುರಿಯ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಪರ ಸರ್ಫರಾಜ್​ ಖಾನ್ (52) ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್ (32), ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ (32) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಆದ್ರೆ ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡ 15 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

