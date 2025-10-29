ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ: 38ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 29, 2025 at 4:00 PM IST|
Updated : October 29, 2025 at 4:13 PM IST
Rohit Sharma ICC Ranking: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಅಡಿಲೇಡ್ನಲ್ಲಿ 97 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ರೋಹಿತ್, ಸಿಡ್ನಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ (121* ರನ್) ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ (202) ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಜೊತೆಗೆ, ಸರಣಿಯ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು.
ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದ ರೋಹಿತ್: ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಪ್ರಸ್ತುತ 781 ರೇಟಿಂಗ್ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಅವರಿಗೀಗ 38 ವರ್ಷ 182 ದಿನ ವಯಸ್ಸು. ಏಕದಿನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಸಿದ ಗಿಲ್: ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಅವರು 30 ರನ್ ಗಡಿ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಲ್ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 745 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜರ್ದಾನ್ 764 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ತಾರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 725 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು:
- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ) - 781 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
- ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಝದ್ರಾನ್ (ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ) - 764 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
- ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ಭಾರತ) - 745 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
- ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) - 739 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
- ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) - 734 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು
ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತೀಯರು:
- ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
- ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ
- ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
- ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್
- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಧನೆ: ಇದುವರೆಗೆ 276 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 268 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 49.2 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 92.7 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 11,370 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 33 ಶತಕ ಮತ್ತು 59 ಅರ್ಧಶತಕಗಳಿವೆ. ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 264. ಇದುವರೆಗೆ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 1,066 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 349 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
