"ನಾನು ಅಂದೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ.."; ಕಹಿ ಘಟನೆ ನೆನೆದು ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಭಾವುಕ
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 2023ರ ಘಟನೆ ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 22, 2025 at 11:29 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಎಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕಹಿ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರಿಟ್ ತಂಡವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣದೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಭಾರತ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡವಿತ್ತು.
ಭಾರತ ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕನಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕನಸು ಅಂದು ನುಚ್ಚುನೂರಾಯ್ತು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡಿದ್ದರು.
" after the loss in ahmedabad i honestly felt like i didn’t want to play this cricket anymore"— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 21, 2025
rohit sharma spoke about what happened after the loss in the 2023 world cup final in ahmedabad.🗣️-
"everybody was extremely disappointed, and we just couldn’t believe what had… pic.twitter.com/wpKUjYvMYl
ಆಗಿನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿನ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ತಾವು ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯಾಣದ ಗುರುಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್' ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ರೋಹಿತ್ 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಕಹಿ ಘಟನೆ ನೆನೆದ ರೋಹಿತ್: 'ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೋತ ಬಳಿಕ ಅಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಂಡರು. ಇದುನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಶ್ರಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2022ರಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿನಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ನನ್ನ ಏಕೈಕ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ 2023ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿರಲಿ.
ಆದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ಆ ನೋವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದೆ. ಆಟ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಸಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಜೀವನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2024ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಂದಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿನ ಸೋಲಿನಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು. ನಂತರ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸತೊಡಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಯನ್ನು ಮರೆತು ನಾನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ,’ ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಭಾರತ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವುದು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೆಲುವು; ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಂಧಾನ