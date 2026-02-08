ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ; ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ನೀಡಿದ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
Published : February 8, 2026 at 11:59 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: 2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಶನಿವಾರ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ಎ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ರೋಹಿತ್ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್ ಅಂಬಾನಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು, ಭಾರತ ಯುಎಸ್ಎ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉದ್ಯಮಿ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಸಹ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ . ಈ ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್ ಅಂಬಾನಿಯ ಟೀ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Mukesh Ambani offered tea to Rohit Sharma and asked him to have some, but Rohit politely refused to drink the tea.😂❤️ pic.twitter.com/U219XbHp8D— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) February 7, 2026
ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಪಂದ್ಯ ನೋಡುತ್ತಾ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ಗೂ ಸಹ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮುಖೇಶ್ ಕಪ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅಂಬಾನಿ ಚಹಾ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಾನಿಯಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟರು 'ಬೇಡ' ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 'ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಂಬಾನಿ ಒಡೆತನದ, ಮುಂಬೈ ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕು, ಟೀ, ಕಾಫಿ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರಣ ಏನು?: ಅಂಬಾನಿ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಏನೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿರುವ ಅವರು 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು 7 ರಿಂದ 10 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿಂಡಿ ವಡಾಪಾವ್ ಸಹ ತಿನ್ನುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ತಿನುಸುಗಳನ್ನು ಸಹ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂಬಾನಿ ಚಹಾ ನೀಡಿದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಇದು ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಡೈಯಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತಿಳಿಸುತ್ತದ್ದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
It was wonderful to have tournament ambassador and hometown hero Rohit Sharma at the Wankhede Stadium as India launched their @ICC Men’s @T20WorldCup title defence.@ImRo45 pic.twitter.com/D0Bkmk6yRr— Jay Shah (@JayShah) February 7, 2026
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಜಯ್ ಶಾ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು 'ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್ ಶಾ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
