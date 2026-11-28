ಮೊದಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ...; ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ರೋಹಿತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2026 at 5:13 PM IST
Rohit Sharma on Captaincy: ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಲು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಂಬಿದೆ. ಕೋಚ್ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಜೋಡಿಯು ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ (IPL) ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದೆ.
ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Smile, everybody smile 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/YUqYZTQxu9— Mumbai Indians (@mipaltan) November 27, 2026
ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಲಾರೆ
ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, "ತಂಡವೊಂದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಆಟಗಾರರಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಗುರಿಯತ್ತ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 25ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾದೆ. ಈಗ ನನಗೆ 39 ವರ್ಷ ನಾನು ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾಯಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ".
"ಹಿಂದೆ ನಾವು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಸೋಲುಗಳು ಖಚಿತ. ಮುಂಬರುವ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ನಾವು ತಂಡವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ
"ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನನಗೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಲು ಬಯಸಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಕಾಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಆಟ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಇದು ನನ್ನ ತಂಡ, ನಾನೂ ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಹೀಗಾಗಿ ತಂಡದ ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ".
Rohit’s heartfelt message to the Paltan 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/oJhMfLlqyU— Mumbai Indians (@mipaltan) November 28, 2026
"ನಾನು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಟ್ರೋಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುವುದು ನಂತರದ ಮಾತು. ಮೊದಲು ನಾವು ಆಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು. ಒತ್ತಡ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ? ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮರಳಿ ಗಳಿಸುತ್ತೇವೆ," ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐದು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಮುಂಬೈ
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 2013 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿ, ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಐದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2013ರಲ್ಲಿ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ನಾಯಕತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದೇ ವರ್ಷ ತಂಡವನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 2013, 2015, 2017, 2019 ಮತ್ತು 2020 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ರೋಹಿತ್ 2011 ರಿಂದ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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