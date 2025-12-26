ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ; ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕೌಟ್, ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ವಂಚಿತ
ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 26, 2025 at 11:34 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಸಿಕ್ಕಿಂ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ರೋಹಿತ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಸೆ ಇಂದು ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ "ಗೋಲ್ಡನ್ ಡಕ್" ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈನ ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಕೇವಲ 62 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಕೇವಲ 94 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 155 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 18 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಜೈಪುರದ ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 20,000 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ಸಹ ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸವಾಯಿ ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
Rohit Sharma hit a pull shot on the very first ball but this time he failed to go over the boundary and caught out on boundary.😢 pic.twitter.com/kDUfasUwIk— 𝐑𝐮𝐬𝐡𝐢𝐢𝐢⁴⁵ (@rushiii_12) December 26, 2025
ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಮುಂಬೈ ಪರ ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಸಿಯಾಯ್ತು. ರೋಹಿತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊದಲ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ದೇವೇಂದ್ರ ಬೋರಾ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ ಶಾಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸರಿಯಾದ ಸಂಪರ್ಕಕಾಣದ ಕಾರಣ ಚೆಂಡು ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜಗಮೋಹನ್ ನಾಗರ್ಕೋಟೆ ಕೈ ಸೇರಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ರೋಹಿತ್ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು. ರೋಹಿತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂದೆ ಕಾದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಔಟಾದದ್ದು ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿತು.
ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕ ವಂಚಿತ: 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮರಳಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ಇದೀಗ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿರು ಆದಾಗ್ಯೂ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಂದ ದೆಹಲಿ ಪರ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಔಟಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ 3ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆದರು. ನಂತರ 49 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 53 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಈ ಹಂತದ ವೇಳೆಗೆ 11 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ 77 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಔಟಾದರು. ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ವಿಶಾಲ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 23 ರನ್ಗಳಿಂದ ಶತಕ ವಂಚಿತರಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು INDW - SLW 3ನೇ ಟಿ20; ಸರಣಿ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಕಣ್ಣು