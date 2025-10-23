ETV Bharat / sports

IND vs AUS ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಗಂಗೂಲಿ, ಗಿಲ್​ಕ್ರಿಸ್ಟ್​ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಡಮ್​ ಗಿಲ್​ಕ್ರಿಸ್ಟ್​ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

Ind vs Aus Rohit Sharma Recrod: ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಸೋತಿರುವ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಅಡಿಲೇಡ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಕೇವಲ 9 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೇ, ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಕೌಟ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಕೇವಲ 17 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.

ಈ ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್​ ಆಗಿದ್ದ ರೋಹಿತ್​ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್​ಬ್ಯಾಕ್​ ಮಾಡಿದರು. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 59ನೇ ಏಕದಿನ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ಗಿಲ್‌ಕ್ರಿಸ್ಟ್‌ರಂತಹ ದಂತಕಥೆಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.

ಗಂಗೂಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರೋಹಿತ್​: ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಆಗಿ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಮಾಜಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ರನ್​ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೋಹಿತ್, ಗಂಗೂಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. 275 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 32 ಶತಕ ಮತ್ತು 59 ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 11,225 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ 308 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 22 ಶತಕ ಮತ್ತು 71 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಾಯದಿಂದ 11,221 ರನ್​ ಕೆಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇವರನ್ನು ರೋಹಿತ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತದ ಪರ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ 3 ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (18,426 ರನ್​) ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೇ, ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (14,181 ರನ್​) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​ (10,768 ರನ್​) 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಓಪನರ್​ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

ಆಟಗಾರರುತಂಡಪಂದ್ಯರನ್
ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ಭಾರತ34415,310
ಸನತ್​ ಜಯಸೂರ್ಯಶ್ರೀಲಂಕಾ38812,740
ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್​ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್28010,179
ಆ್ಯಡಮ್​ ಗಿಲ್​ಕ್ರಿಸ್ಟ್​ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ2609200
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾಭಾರತ188*9195*
ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿಭಾರತ2429146

ಆ್ಯಡಮ್​ ಗಿಲ್​ಕ್ರಿಸ್ಟ್​ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ರೋಹಿತ್​: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 73 ರನ್​ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆಡಿದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಆ್ಯಡಮ್​ ಗಿಲ್​ಕ್ರಿಸ್ಟ್​ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಓಪನರ್​ ಆಗಿ ಗಿಲ್​ಕ್ರಿಸ್ಟ್​ 9200 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರೋಹಿತ್​ ಓಪನರ್​​ ಆಗಿ 9219 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಗಿಲ್​ಕ್ರಿಸ್ಟ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 15310 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್​ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

ಆಟಗಾರರು ರನ್​
ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್15310
ಸನತ್​ ಜಯಸೂರ್ಯ12740
ಕ್ರಿಸ್​ ಗೇಲ್​10179
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ9219
ಆ್ಯಡಮ್​ ಗಿಲ್​ಕ್ರಿಸ್ಟ್​9200
ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ9146

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಾವಿರ ರನ್​: ಮಿಚೆಲ್​ ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ ಎಸೆದ ಮೂರನೇ ಓವರ್​ನ 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 1000 ರನ್​ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 21 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ರೋಹಿತ್ 55.77ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಶತಕ ಮತ್ತು 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 1047 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (802 ರನ್​) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು

ಆಟಗಾರರುತಂಡಪಂದ್ಯಗಳುರನ್​ಹೈಸ್ಕೋರ್ಸರಾಸರಿ100/504/6
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾಭಾರತ21*1047*171*55.774/380/31
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿಭಾರತ20*802*11744.553/460/9
ಸಚಿನ್​ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್​ಭಾರತ25740117*30.831/564/1
ಎಮ್​ ಎಸ್​ ಧೋನಿಭಾರತ2168487*45.600/532/12
ಸ್ಟೀವ್​ ಸ್ಮಿತ್ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ1168314968.304/169/13
ಆ್ಯರೋನ್​ ಫಿಂಚ್ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ1466511451.152/556/12
ಡೇವಿಡ್​ ಬೂಮ್​ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ14646102*53.831/554/0
ಅಲನ್​ ಬಾರ್ಡರ್​ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ20595105*42.501/445/2
ಡೇವಿಡ್​ ವಾರ್ನರ್​ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ1254312249.361/453/9
ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಹೆಡನ್​ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ1053412653.402/455/5

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಇಂದು ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್​ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ

