IND vs AUS ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಗಂಗೂಲಿ, ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಆ್ಯಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.
Ind vs Aus Rohit Sharma Recrod: ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತಿರುವ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಅಡಿಲೇಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೇವಲ 9 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೇ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಕೇವಲ 17 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು.
ಈ ವೇಳೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು 59ನೇ ಏಕದಿನ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ರಂತಹ ದಂತಕಥೆಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು.
ಗಂಗೂಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರೋಹಿತ್: ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾಜಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೋಹಿತ್, ಗಂಗೂಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. 275 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 32 ಶತಕ ಮತ್ತು 59 ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 11,225 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ 308 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 22 ಶತಕ ಮತ್ತು 71 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಹಾಯದಿಂದ 11,221 ರನ್ ಕೆಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಇವರನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಭಾರತದ ಪರ ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ 3 ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (18,426 ರನ್) ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೇ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (14,181 ರನ್) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ (10,768 ರನ್) 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
|ಆಟಗಾರರು
|ತಂಡ
|ಪಂದ್ಯ
|ರನ್
|ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
|ಭಾರತ
|344
|15,310
|ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ
|ಶ್ರೀಲಂಕಾ
|388
|12,740
|ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್
|ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್
|280
|10,179
|ಆ್ಯಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|260
|9200
|ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
|ಭಾರತ
|188*
|9195*
|ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ
|ಭಾರತ
|242
|9146
ಆ್ಯಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ರೋಹಿತ್: ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 73 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆ್ಯಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದರು. ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ 9200 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರೋಹಿತ್ ಓಪನರ್ ಆಗಿ 9219 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ವಿಶ್ವದ ನಾಲ್ಕನೇ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 15310 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
|ಆಟಗಾರರು
|ರನ್
|ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
|15310
|ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ
|12740
|ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್
|10179
|ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
|9219
|ಆ್ಯಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್
|9200
|ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ
|9146
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸಾವಿರ ರನ್: ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಸೆದ ಮೂರನೇ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 1000 ರನ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 21 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ರೋಹಿತ್ 55.77ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಶತಕ ಮತ್ತು 3 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 1047 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (802 ರನ್) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
|ಆಟಗಾರರು
|ತಂಡ
|ಪಂದ್ಯಗಳು
|ರನ್
|ಹೈಸ್ಕೋರ್
|ಸರಾಸರಿ
|100/50
|4/6
|ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
|ಭಾರತ
|21*
|1047*
|171*
|55.77
|4/3
|80/31
|ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
|ಭಾರತ
|20*
|802*
|117
|44.55
|3/4
|60/9
|ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
|ಭಾರತ
|25
|740
|117*
|30.83
|1/5
|64/1
|ಎಮ್ ಎಸ್ ಧೋನಿ
|ಭಾರತ
|21
|684
|87*
|45.60
|0/5
|32/12
|ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|11
|683
|149
|68.30
|4/1
|69/13
|ಆ್ಯರೋನ್ ಫಿಂಚ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|14
|665
|114
|51.15
|2/5
|56/12
|ಡೇವಿಡ್ ಬೂಮ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|14
|646
|102*
|53.83
|1/5
|54/0
|ಅಲನ್ ಬಾರ್ಡರ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|20
|595
|105*
|42.50
|1/4
|45/2
|ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|12
|543
|122
|49.36
|1/4
|53/9
|ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಹೆಡನ್
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|10
|534
|126
|53.40
|2/4
|55/5
