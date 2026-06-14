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ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಿಡಿಸಿ ಸೆಹ್ವಾಗ್​ - ವಾರ್ನರ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 4:18 PM IST

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Rohit Sharma Record: ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್​ ಗಳಿಸಿದ ಔಟಾದರೂ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ 16,000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಅವರ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಇದೀಗ ರೋಹಿತ್​, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಎಲೈಟ್ ಕ್ಲಬ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ದಾಖಲೆ ಪೀಸ್​: ಮಳೆ ಬಾಧಿತ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಲಾ 25 ಓವರ್​ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯ್ತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ 195 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಆಡಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮತುಲ್ಲಾ ಉಮರ್‌ಜೈ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಿಕ್ಸರ್​ನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ 16,000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈಗ ಪುರುಷರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 16,000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 384 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು 390 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಶೇಷ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರಂತಹ ದಂತಕಥೆಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ 16,000ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ) - 384 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - 390 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) - 392 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ (ಭಾರತ) - 394 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್) - 415 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್

ವಿಶ್ವದ ಏಳನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕನಾಗಿ 16,000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಏಳನೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ 19,298 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇದುವರೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 20,125 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, 16,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಉಳಿದ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಗಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು

19298 - ಸನತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ

18867 - ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್

18744 - ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್

16950 - ಗ್ರೇಮ್ ಸ್ಮಿತ್

16120 - ಡೆಸ್ಮಂಡ್ ಹೇನ್ಸ್

16119 - ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್

16000 - ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ

15335 - ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಭಾರತ ಪರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಅವರು 39 ವರ್ಷ 44 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಮಾಜಿ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಮೊಹಿಂದರ್ ಅಮರನಾಥ್ 1989ರಲ್ಲಿ 39 ವರ್ಷ 36 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು.

ಭಾರತ ಪರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ

39 ವರ್ಷ 44 ದಿನಗಳು: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ*

39 ವರ್ಷ 36 ದಿನಗಳು: ಮೊಹಿಂದರ್ ಅಮರನಾಥ್

38 ವರ್ಷ 329 ದಿನಗಳು: ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್

38 ವರ್ಷ 248 ದಿನಗಳು: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್

38 ವರ್ಷ 118 ದಿನಗಳು: ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್

38 ವರ್ಷ 2 ದಿನಗಳು: ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ

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