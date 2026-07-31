ರಹಾನೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 31, 2026 at 4:24 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಪಯಣ ಸುಖವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಹಾನೆ ಅವರ ವಿದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಜಿಂಕ್ಸ್, ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಫೀಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ" ಎಂದು ವಿರಾಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ರಹಾನೆ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ, ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಚೇತೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಶಿಖರ್ ಧವನ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಕೂಡ ರಹಾನೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಹ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೆನೆದು,ರಹಾನೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, "ನಾವು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ರಹಾನೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ. ವೃತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಶುಭವಾಗಲಿ." ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಜ್ಜು ಭಾಯ್... ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೈದಾನ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಆಟದ ಬಗೆಗಿನ ಬದ್ಧತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಮಗೆ ನಿರಂತರ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ 'ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್'ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಲಿ." ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾವು ಮೊದಲು ಮುಂಬೈ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವಕಾಶಗಳ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿಮಗಾಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ತಾನಾಗಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವಾಗದ ಆಟವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ರಹಾನೆ" ಎಂದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಒಂತರ ಮೌನ ಯೋಧ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿತ್ತು. ಅವರೇ ತಂಡವನ್ನು ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಅವರ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸುವುದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ." ಎಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಅಮ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ರಹಾನೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 2018-19ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. 2020-21ರ ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ ಸೋತಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಕೊಹ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ನಂತರ ರಹಾನೆ ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ 2-1 ಅಂತರದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸರಣಿ ಜಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್!!