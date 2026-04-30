39ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್; ರೋಹಿತ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿವೆ 5 ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆಗಳು!!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಂದು 39ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : April 30, 2026 at 3:12 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಂದು 39ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕವೇ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಸದ್ಯ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
2007ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರೋಹಿತ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕೆಲವೇ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಕೂಟ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 13 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಕೆಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು 250+ ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ 264 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಕೇವಲ 173 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 264 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ದ್ವಿಶತಕ: ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಏಕದಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಸಹ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2013 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಜೇಯ 209 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ, ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 264 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಮತ್ತು 2017 ರಲ್ಲಿ, ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 208 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು.
5⃣0⃣8⃣ int'l matches 🙌
More than 2⃣0⃣,0⃣0⃣0⃣ int'l runs 👏
ICC Men's T20 WC 2007 winner 🏆
Winning Captain of ICC Men's T20 WC 2024 and ICC Champions Trophy 2025 🏆
Here's wishing #TeamIndia great Rohit Sharma @ImRo45 a very happy birthday 🎂🥳 pic.twitter.com/WxLCkunLPq
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ: ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆವೃತ್ತಿ ಒಂದರಲ್ಲೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ 2019ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 9 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಶತಕಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು ಇಂದಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಯಕನಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ: ರೋಹಿತ್ ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಲ್ಲ, ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕ ಕೂಡ. ರೋಹಿತ್ ನಾಯಕನಾದ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. ನಾಯಕನಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಐಸಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲು, 2024ಟಿ 20ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ನಂತರ 2025 ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೇವಲ 12 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಎರಡು ಐಸಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಿಂಗ್: ರೋಹಿತ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೆಸರು ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ ದಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ರೋಹಿತ್ ಅವರ ಪುಲ್ ಶಾಟ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ರೋಹಿತ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 650 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ (359) ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಗಳು
- ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕ
- ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕ
- ಐದು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕ
- 11,577 ಏಕದಿನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರನ್ಗಳು
- 50 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳು
- ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ದ್ವಿಶತಕಗಳು
- ಒಂದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5 ಶತಕಗಳು
- 2019ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 648 ರನ್ಗಳು
- 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ 597 ರನ್ಗಳು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂದು GT vs RCB ಪಂದ್ಯ: ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್, ಪಿಚ್, ಹವಾಮಾನ, ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳ ಮಾಹಿತಿ