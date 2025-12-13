ETV Bharat / sports

ಆ ತಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರಾಬಿನ್​ ಉತ್ತಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ
ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 13, 2025 at 5:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು 101 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 214 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ತಂಡವು 162 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಬದಲಿಗೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಸರಣಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಿಂದ ಏಳನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮತ್ತು 2007ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬೇಗನೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆಡಬಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

'ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನವು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಕರೆತರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಿಂಚ್-ಹಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ (ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಅನ್ನು ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು), ಅವರು ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇ ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 21 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಶಾಟ್​ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನಿರ್ಧಾರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಆಡಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಮತ್ತು ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದರೂ, ನೀವು ಟಾಪ್-3 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು. ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಿಂಚ್-ಹಿಟ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. "ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.

ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ತಿಲಕ್​ ವರ್ಮಾ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಸಹಯಾದಿಂದ 63 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಭಾರತ 51 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ

TAGGED:

ROBIN UTTAPPA
ROBIN UTHAPPA ON TEAM INDIA
TEAM INDIA
IND VS SA 2ND T20
ROBIN UTHAPPA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.