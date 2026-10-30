ಐಪಿಎಲ್ 2027ಕ್ಕೂ ಮೊದಲೆ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ; ಮುಂಬೈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ!
ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಐಪಿಎಲ್ಗೂ ಮೊದಲೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೋಚಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 30, 2026 at 11:54 AM IST
ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡೀಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ ಈಗಿನಿಂದಲೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಿನಿ ಹಾರಿಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಕರೆತರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ಇದಲ್ಲದೇ ಕೆಲ ತಂಡಗಳು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಇಡೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಹೊಸಬರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಹ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಬರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದು ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ ಈಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Mumbai Indians today announced the appointment of Robin Uthappa as Batting Coach, Mitchell McClenaghan as Bowling Coach, T. Dilip as Fielding Coach and Dhawal Kulkarni as Development Bowling Coach for the upcoming IPL 2027 season. They will join Head Coach Kieron Pollard as part of a new-look coaching group that brings together a strong understanding of the Mumbai Indians culture, extensive international experience and a shared commitment to developing talent and delivering success. https://t.co/cA7yI5Khpk— Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2026
2027ರ ಐಪಿಎಲ್ಗಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಹೇಲ ಜಯವರ್ಧನೆ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ, ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮಿಚೆಲ್ ಮೆಕ್ಕ್ಲೆನಾಘನ್ ಅವರನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಟಿ ದಿಲೀಪ್ ತಂಡದ ಹೊಸ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಧವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ MI ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ
ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.
From being part of our very first season to returning with a wealth of experience! Robbie brings a sharp understanding of the game, great communication, and the clarity to guide youngsters! 💪 Welcome back to the Paltan, Robin! आपला new Batting Coach. 💙 https://t.co/OrIsO6dqgi— Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2026
ಮುಂಬೈ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ರಾಬಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯುವಕರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ, ರಾಬಿ! ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೋಚ್." ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ರಾಬಿ
ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು 41 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತ ಪರ 46 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 13 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು 205 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,952 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ, ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ಕೆಕೆಆರ್, ಆರ್ಆರ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ರಾಬಿನ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಕ್ಕ್ಲೆನಾಘನ್ ಮತ್ತು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮುಂಬೈ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು
ಮಿಚೆಲ್ ಮೆಕ್ಕ್ಲೆನಾಘನ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2015 ಮತ್ತು 2019ರ ನಡುವೆ, ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ 56 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, 71 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು.
Mumbai's very own, a domestic stalwart, and now our Development Bowling Coach. 💙 Welcome back, Dhawal Kulkarni! 👏 https://t.co/U6EtwQv8VV— Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2026
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಧವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 14 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಧವಲ್, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಆರು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 2020 ಮತ್ತು 2021 ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದರು.
ಭಾರತದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಟಿ ದುಲೀಪ್
ಟಿ. ದಿಲೀಪ್ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು 2021ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಗಮನದ ನಂತರವೂ ಅವರನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು.
From three ICC titles with India to unforgettable medal ceremony moments, TK Dilip has won fans over with his energy and passion. 💙 Now, he brings that same intensity to the Paltan as our Fielding Coach! https://t.co/qrPypFnLG2— Mumbai Indians (@mipaltan) October 30, 2026
ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಭಾರತ ಎರಡು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟಿ. ದಿಲೀಪ್ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು.
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