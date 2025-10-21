ETV Bharat / sports

ರೋಹಿತ್ - ವಿರಾಟ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರೂ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್

ರೋಹಿತ್​ - ಕೊಹ್ಲಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ro-ko-legacy-will-remain-regardless-of-when-they-retire-from-game
ರೋಹಿತ್ - ವಿರಾಟ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರೂ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಮರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ANI)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 21, 2025 at 7:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ನಾಳೆಯೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಮಾಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ-20ಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸಮಯದ ನಂತರ, ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​​ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮರುಪ್ರವೇಶದ ನಂತರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರೋ-ಕೋ ಜೋಡಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೆಂಬಲ: ಈ ನಡುವೆ ರೋಹಿತ್​ - ಕೊಹ್ಲಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಊಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯೇ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರೂ ಅವರ ಪರಂಪರೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಡಿ: ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ ಎಡವುದು ಸಹಜ. ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಪರ್ತ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೌನ್ಸಿ ಪಿಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸುಲಭವೇನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವರಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು. ಕಾಲವೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಡಿಲೇಡ್‌ಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರು ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಆತುರವಿಲ್ಲ. ಎಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕೋಚ್​ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾನುವಾರ ಪರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ರನ್ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಈ ನಡುವೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ನೆಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೋ-ಕೊ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮರಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗುರುವಾರ ಅಡಿಲೇಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಶನಿವಾರ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಅದಾದ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಿಂದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ-20 ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಟಿ20 ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದು, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ರಿಷಭ್​​ ಪಂತ್: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ನೇತೃತ್ವ

TAGGED:

ROHIT SHARMA VIRAT RETIREMENT
VIRAT KOHLI ROHIT SHARMA RETIREMENT
INDIA VS AUSTRALIA ODI 2025
ROHIT SHARMA KOHLI RETIREMENT
RAVI SHASTRI ON RO KO RETIREMENT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು!

AI ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್‌ಗಳಿಂದ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾಗೆ ಹೊಡೆತ; ಹ್ಯೂಮನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್​ ಗಣನೀಯ ಕುಸಿತ

ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಐಫೋನ್ 17 ಮಾರಾಟ! $4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್​ನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ!!

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ​, ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​! ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.