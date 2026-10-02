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ಕಾರವಾರದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಣಜಿ ತಂಡದವರೆಗೆ: ರಿತೇಶ್ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪಯಣ!

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರದ ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿತೇಶ್​ ಭಟ್ಕಳ
ರಿತೇಶ್​ ಭಟ್ಕಳ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 1:16 PM IST

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​ಕಾರವಾರ: ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 11 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರವಾರದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಛಲದಿಂದ ಈ ಹಂತಕ್ಕೇರಿರುವ ರಿತೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾವಲಯದಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.

​ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಒಲವು

​ಕಾರವಾರದ ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸಿದ ರಿತೇಶ್, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವವೇ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಈ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ (KSCA)

​ಕ್ರೀಡಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ

​ರಿತೇಶ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇವರ ತಂದೆಯವರು ಕಾರವಾರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ (ಡಿಪ್ಲೊಮಾ) ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಗನ ಕ್ರೀಡಾ ಆಸಕ್ತಿಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ ಕುಟುಂಬದವರ ಬೆಂಬಲ ರಿತೇಶ್ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

​ಕಾರವಾರದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ತಂಡದವರೆಗೆ

​ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರದ ಸ್ಥಳೀಯ ಮೈದಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ರಿತೇಶ್, ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಣಜಿ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿರುವುದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಿತೇಶ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಗುರುಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ 2026–27ರ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿರುವ ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಳ್ ಅವರು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಕಾರವಾರದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೀಪಕ್ ಹನೆಹಳ್ಳಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಂಡ: ಮಯಾಂಕ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಾಹುಲ್ ಕೆಎಲ್, ಅನೀಶ್ವರ್ ಗೌತಮ್, ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಸ್ಮರಣ್ ಆರ್, ಅನೀಶ್ ಕೆವಿ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್, ಕೃತಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ, ಶಿಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣ, ಅಭಿಲಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮನ್ವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್, ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ ಆರ್, ರಿತೇಶ್ ಭಟ್ಕಳ್, ಶ್ರೀಜಿತ್ ಕೆಎಲ್.

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