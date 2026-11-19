ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್; ನಾಳೆ ವೈಭವ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಸೇರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಕಣಕ್ಕೆ
ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಎ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : November 19, 2026 at 8:11 PM IST
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಭಾರತ ನಾಳೆ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ, ನೇರಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಮುಖಾಮುಖಿ
ನಾಳೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದರೆ ರಾತ್ರಿ 10:00 ರಿಂದ 10:30 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೊದಲು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:00 ಗಂಟೆಗೆ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎ ತಂಡವು ಇದೇ ದಿನ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ, ಇದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ?
ನೀವು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ vs ನೇಪಾಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ.
A GRAND WELCOME FOR INDIA A TEAM IN DOHA 🔥 Nov 20th: vs Nepal. Nov 22nd: vs Pakistan A. Nov 24th: vs UAE. A Classic tournament loading for Cricket fans. https://t.co/36RE67QJfs— Johns. (@CricCrazyJohns) November 17, 2026
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2026 ಗಾಗಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ: ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ (ನಾಯಕ), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ (ಉಪನಾಯಕ), ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ, ಸೂರ್ಯಾಂಶ್ ಶೆಡ್ಗೆ, ಶಹಬಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್, ಬಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್, ಹರ್ಷ್ ದುಬೆ, ತನುಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಯಾದವ್, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ.
8 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 15 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿರಲಿವೆ. ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 8 ತಂಡಗಳನ್ನು 2 ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇರಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
|ದಿನಾಂಕ
|ಪಂದ್ಯ
|ಸಮಯ (IST)
|ನವೆಂಬರ್ 20
|ಭಾರತ 'ಎ' vs ನೇಪಾಳ
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30
|ನವೆಂಬರ್ 22
|ಭಾರತ 'ಎ' vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 'ಎ'
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30
|ನವೆಂಬರ್ 24
|ಭಾರತ 'ಎ' vs ಯುಎಇ
|ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30
|ನವೆಂಬರ್ 26
|ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30
|27 ನವೆಂಬರ್
|ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30
|ನವೆಂಬರ್ 29
|ಅಂತಿಮ
|ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30
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