ETV Bharat / sports

ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ..! ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ಟ್ವೀಟ್​​ ಮಾಡಿದ ಪಂತ್; ಸಿಎಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ - ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ವೈರಲ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್
ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ ತಡರಾತ್ರಿ ಸಂಚಲನಾತ್ಮಕ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸಿಎಂ ಸಹ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್​ 15 ರಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ 2025-2027 ಆವೃತ್ತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸತತ ಸರಣಿ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಈ ಸರಣಿ ಮಹತ್ವದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಶತಾಯಗತ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲಲೆಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಆಡುತ್ತಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ XI ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪಂದ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಈ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್​ ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ ತಡರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿರುವ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವಾಗಿ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಸಿಎಂ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಪಂತ್ ಅಧಿಕೃತ X ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಧಾಮಿ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 12.46ಕ್ಕೆ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್... ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಉತ್ತರಾಖಂಡದವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಇದೀಗ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತವಾದ, ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾದ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ".

"ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನನಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯವೂ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನನ್ನ ತವರು ಪ್ರದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬಹುದಾದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರದಲ್ಲೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ," ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ನೀವು ಉತ್ತರಾಖಂಡ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಜಯಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು 'ದೇವಭೂಮಿ'ಯ ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಸಿಎಂ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:54 ಕ್ಕೆ) ಉತ್ತರಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಧಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಜನರು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಯಾರೊ ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ ಅವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಕಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಲೆವೆನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಾಗ ಅವರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ವರೆಗೂ ಎದ್ದು ಕುಳಿತು ಇಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ: ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫುಲ್​ ಖುಷ್!!

TAGGED:

RISHABH PANT LATE NIGHT POST
ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್
UTTARAKHAND CM
RISHABH PANT LAND PLEA
RISHABH PANT

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.