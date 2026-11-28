2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: 534 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್!
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2026 at 12:54 PM IST
Rishabh Pant World Record: ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 116 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಟಾಮ್ ಬ್ಲುಂಡೆಲ್ (89 ರನ್) ಮತ್ತು ಟಾಮ್ ಲ್ಯಾಥಮ್ (59) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ 356 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರೆ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (25), ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (21), ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (17), ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (10), ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (23) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿದರೂ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಂತ್ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 23 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು.
135 kmph ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಶಾಟ್ ಆಡಲು ಪಂತ್ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರು ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ನ ಮೇಲಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಾಕಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ ಅದ್ಭುತ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದರು. ಪಂತ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದರೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶಾಟ್ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
🚨 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁 Rishabh Pant now has the Most Sixes in ICC World Test Championship history! 🔝 👏 Updates ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/UKbanSgUbN— BCCI (@BCCI) November 28, 2026
WTCಯಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಪಂತ್
ಪಂತ್ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಗಸ್ಟ್ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದ ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪಂತ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 44 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 43.04 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3099 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 18 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 89 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ 88 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಅಗ್ರ ಐದು ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭಾರತದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 56 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 48 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 45 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
534 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ ಪಂತ್
ಪಂತ್ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 89 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ 534 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
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