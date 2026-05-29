ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೂ ಮೊದಲೇ ಐಪಿಎಲ್ ನಾಯಕತ್ವ ತೊರೆದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್!
Published : May 29, 2026 at 5:38 PM IST
ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಋತುವಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತ್ ತಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಲಕ್ನೋ ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಕುರಿತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಾಮ್ ಮೂಡಿ, "ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸ್ವತಃ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪಂತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಮನ ತಂಡವನ್ನು ಪುನರಚಿಸುವತ್ತ ಇರಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Official announcement. pic.twitter.com/7WeOwpkDr6
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ₹27 ಕೋಟಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಪಿಎಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋ ತಂಡವು ಐಪಿಎಲ್ 2025ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿತು, ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸೋತಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತಂಡವು ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ 10 ಸೋಲುಗಳು: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಸೀಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ವರ್ಷವೂ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಪಂತ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಲಕ್ನೋ ತಂಡವು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆದ್ದಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಋತುವನ್ನು ಮುಗಿಸಿತು. ಸತತ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಈಗ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
