ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್!!
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 25, 2026 at 8:52 PM IST
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹23.84 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದಿನ ಆಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮುಖ ತೆರಿಗೆದಾರರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಪಾವತಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ, ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ₹10.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮುಂಗಡ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳದೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ತೆರಿಗೆ ₹23.84 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಉಳಿದಂತೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫೈಟೊಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ₹54 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕೈಲಾಶ್ ರಿವರ್ ಬೆಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಎಲ್ಪಿ ₹40.74 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಉತ್ತರಾಂಚಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ₹28.95 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೇ, ALF ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ₹23.44 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಗಮ (ONGC) 13,564 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಅತ್ಯಧಿಕ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ONGC ಇಲಾಖೆಯಿಂದ 'ಟಾಪ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆದಾರ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, THDC ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 277 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. UJVN ಲಿಮಿಟೆಡ್ 123 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ, ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ಟೆಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 99 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು MD ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ 54 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರ ಐದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ತೆರಿಗೆದಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ.
ಪಂತ್ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು: ಹರಿದ್ವಾರ ಮೂಲದವರಾಗಿರುವ ಪಂತ್ ಅವರ ಆದಾಯವು ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ ಶುಲ್ಕ, ಐಪಿಎಲ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ, ಈ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಅವರನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಪಂತ್: ಹರಿದ್ವಾರದ ರೂರ್ಕಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೈದಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಪಂತ್ ಇಂದಯ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಅನೇಕ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ₹27 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನು 15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ವಾಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಶನ್, ತಿಲಕ್ ಅರ್ಧಶತಕ; ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ!!