ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್: ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ!
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 18, 2026 at 4:59 PM IST
Rishabh Pant Six Record: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಾಟದಂದು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 100ರ ಗಡಿ ತಲುಪಿತು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
⚡️ MILESTONE UNLOCKED ⚡️— Cricbuzz (@cricbuzz) August 18, 2026
Did you know? Of the 4 cricketers who have hit 100 sixes in Test cricket, Rishabh Pant is the fastest to the landmark 🔥🔥 pic.twitter.com/NutC7Vb0LV
ಗಾಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಅವರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡವು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅವರು 138 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು 107 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂತ್ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲು ಕೇವಲ 4918 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ 6578 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು 9042 ಎಸೆತಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ 9756 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
THE HISTORIC MOMENT 🇮🇳— Johns. (@CricCrazyJohns) August 18, 2026
Rishabh Pant - First Asian batter to complete 100 Sixes in Test history. pic.twitter.com/MCOmvfGKqB
ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್
ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ - 138 ಸಿಕ್ಸರ್
ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ - 107
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ - 100
ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ - 100
ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ - 98
ಟೀಮ್ ಸೌದಿ - 98
ಜಾಕ್ವೆಸ್ ಕಾಲಿಸ್ - 97
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ - 91
ಕಡಿಮೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್: 89 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್: 130 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳು
ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್: 151 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್: 170 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್
ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 462 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದ ಭಾರತ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 193 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ 66 ರನ್ಗಳಿಸಿದರೆ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕಲ್ 75 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ರಾಹುಲ್ 35 ರನ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಲಂಕಾಗೆ 372 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಚೇಸಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿರು ಲಂಕಾ ಪಡೆ 14 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
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