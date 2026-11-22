IND vs NZ ಟೆಸ್ಟ್: ಮೆಕಲಮ್, ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಪಂತ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 22, 2026 at 5:07 PM IST
IND vs NZ Rishabh Pant Record: ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ನ ಬೇಸಿನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ದಾಖಲೆಯ 720 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶತಕಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು, ಒಂದು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಂದ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಂತ್ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.
ಪಂತ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ ಮತ್ತು ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು 122 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 138 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಈಗ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಂತ್ 91 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 108 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 53 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
- ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 138 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
- ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ಭಾರತ) - 108 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
- ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) - 107 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
- ಆಡಮ್ ಗಿಲ್ಕ್ರಿಸ್ಟ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) - 100 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು
ರೋಹಿತ್ ಮತ್ತು ಲಾರಾ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಪಂತ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು, ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ತಲುಪಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಂತಕಥೆ ಆಟಗಾರರಾದ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದರು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಂತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆರು ಬಾರಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದ ಆಟಗಾರರು
- ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (ಭಾರತ) - 6 ಬಾರಿ
- ಕೆನ್ ಬೆರಿಂಗ್ಟನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) - 4 ಬಾರಿ
- ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (ಭಾರತ) - 4 ಬಾರಿ
- ಬ್ರಿಯಾನ್ ಲಾರಾ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್) - 3 ಬಾರಿ
- ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್) - 3 ಬಾರಿ
- ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮೆಕಲಮ್ (ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್) - 3 ಬಾರಿ
- ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) - 3 ಬಾರಿ
- ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (ಭಾರತ) - 3 ಬಾರಿ
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