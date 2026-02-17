ವಿಧಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ ಮೀರಾರಾಣಿ: ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬದುಕಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದ ಧೈರ್ಯವಂತೆ
ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಮೀರಾರಾಣಿ ಭಾರತವನ್ನು 12 ಬಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ವೈಭವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 17, 2026 at 3:35 PM IST
ಭುವನೇಶ್ವರ,ಒಡಿಶಾ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪಯಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ್ದೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಸಾಧನೆಗೆ ಹಲವು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಂತು ಬೆಳದವರು ಮೀರಾರಾಣಿ ಹೆಂಬ್ರಾಮ್.
ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಊಟ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಆ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಮೀರಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪದಕಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಬಿರಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಒಡಿಶಾದ ರಗ್ಬಿ ರಾಣಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳವು; ಕಿಯೋಂಜಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಾಶಿಪುರ ಬ್ಲಾಕ್ನ ಗೋಪಾಲಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮೀರಾರಾಣಿಯ ಬಾಲ್ಯವು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಮೂರು ವರ್ಷದವಳಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಇವರ ಬದುಕು ಛಿದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಐವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದ ಇವರ ತಂದೆ ದುರ್ಗಾ ಹೆಂಬ್ರಾಮ್, ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಿಯೋಂಜಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಎರಡು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ತೀರಾ ಅಪರೂಪವಾಗಿತ್ತು. ನಿತ್ಯ ನಾವು ತಿನ್ನಲು ಏನನ್ನಾದರೂ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸದೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದೆವು. ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಐವರು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನವು ಈಗ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವೃತ್ತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಸಾಧಕಿ ಮೀರಾರಾಣಿ.
ನಾನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರದ ದಂಪತಿಗಳು ದತ್ತು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಔಪಚಾರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ.
ಕಷ್ಟದ ನಡುವೆ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದ ಮೀರಾರಾಣಿ, 2006 ರಲ್ಲಿ ಕಳಿಂಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ (KISS) ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾಚಿಕೆ ಸ್ವಬಾವದ ಸಂತಾಲಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡಾ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು ನಿರ್ಣಾಯ ಕ್ಷಣಗಳು: 2007 ರಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಬಾಲಕರ ರಗ್ಬಿ ತಂಡದ ವಿಜಯೋತ್ಸವವು ಇವರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತು. ಈ ಆಟದತ್ತ ಇವರಿಗೆ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡದ ಈ ಆಸೆ ರಗ್ಬಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಗ್ಬಿ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಅವಳ ರಗ್ಬಿ ಪ್ರಯಾಣವು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂತಿರುಗಿಯೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ.
ತರಬೇತುದಾರರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ನಾವು ಮೀರಾಳ ಚುರುಕುತನ, ಓಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ರಗ್ಬಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಆಟದತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಂತೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ದೇಶ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ತರಬೇತುದಾರ ರುದ್ರಕೇಶ್ ಜೆನಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
12 ಭಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಮೀರಾ: ಮೀರಾರಾಣಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದು 2010 ರಲ್ಲಿ, ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಾಗ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. 2012ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲು ಇವರಿಗೆ ಕರೆ ಬಂತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು 12 ಬಾರಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಬಾರಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ತಂಡಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ: ಒಡಿಶಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇವರು ಏಳು ಬಾರಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಕಾರ್ತಾ (ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ), ವಿಯೆಂಟಿಯಾನ್ (ಲಾವೋಸ್), ಸಿಂಗಾಪುರ, ಕೊಲಂಬೊ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ) ಮತ್ತು ಮನಿಲಾ (ಫಿಲಿಪ್ಪೀನ್ಸ್ ) ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಮೀರಾ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆಯೂ ಅರ್ಹತೆ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೀರಾರಾಣಿಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಎಂದಿಗೂ ನೋವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ತಂದೆ ನಿಧನರಾದಾಗ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ: ನಾನು ಕಳಿಂಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆ ನಿಧನರಾದರು. ನಾನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಕಷ್ಟವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿತು: ಎಲ್ಲ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದಳು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು ಅವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿತು. ಇದುವೆ ಅವಳು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಕಹ್ನು ಚರಣ್ ಹೆಂಬ್ರಾಮ್ ಹೆಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ: ಕ್ರೀಡಾ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ವಿಮುಖಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪದವಿಯನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಮೀರಾರಾಣಿ ಎರಡನ್ನೂ ಚತುರತೆ ಹಾಗೂ ಸಮವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. 2012 ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮೀರಾ, 2017 ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ BPEd ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಭುವನೇಶ್ವರದ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮೀರಾ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದ 2021 ರಿಂದ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ರಗ್ಬಿಯಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಒಡಿಶಾದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
