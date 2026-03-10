"ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಪಾ.."; ರಿಂಕು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್
ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಪಾ ಎಂದು ಅಗಲಿದ ತಂದೆ ಕುರಿತು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ತಂದೆ ಖಾನ್ಚಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 96 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಆದರೆ ಈ ಟೂರ್ನಿ ನಡುವಲ್ಲೇ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ರಿಂಕು ತಂದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೇ ಫೆ.27ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ನೆನೆದು ರಿಂಕು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವಿಲ್ಲದೇ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನ ದಾರಿಯ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ಮೊದಲು ಎಂದು ನೀವು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ, ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನು ಖುಷಿಗೆ ಮಿತಿಯೆ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಖುಷಿಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಪ್ಪಾ ಐ ಮಿಸ್ ಯು" ಎಂದು ರಿಂಕು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹಿಂದಿನ 2024ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೇವಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಇಲೆವೆನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು. ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದರು. ಇದೀಗ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪರ ಆಡುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಪ್ರದರ್ಶನ: ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರಿಂಕು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ಅವರು ರನ್ಗಳಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡಿದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ 24 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರೋಟಿಯಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ರಿಂಕು ಅವರನ್ನು ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯಗಳು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸತತ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲುವಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.
