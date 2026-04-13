ಪಾಂಡ್ಯ ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು?; ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕೂ ಮಾಡದ ಬ್ರದರ್ಸ್​!!.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ಸೋದರರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದ್ದಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್​ ಆಗಿವೆ.

ಕೃನಾಲ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾರ್ದಿಕ್​ ಪಾಂಡ್ಯ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 13, 2026 at 3:19 PM IST

Pandya Brothers clash: ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಮಣಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 18 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 240 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 222 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.

ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್​ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಹೋದರರ ನಡುವಳಿಕೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಪರಿಚಿತರಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಕೃನಾಲ್ ತನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಬೌನ್ಸರ್ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನೋಟದಿಂದ ಗುರಾಯಿಸಿದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದಾಗ ನಗುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಈ ಬಾರಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.

ಪಂದ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೈಕುಲುಕುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇಬ್ಬರ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಕುಲುಕುತ್ತಾ ಪರಸ್ಪರ ಟಿ-ಶರ್ಟ್​ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತರ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಶಾಕ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿರುವುದಾಗಿ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಪರಸ್ಪರ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವರ್ತನೆ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪಂದ್ಯದ ಉತ್ಸಾಹವೋ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದೆಯೋ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

