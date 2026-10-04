ರಣಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೋಲಿಸಿ ಇರಾನ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಶೇಷ ಭಾರತ
ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿರುದ್ಧ 167 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೇಷ ಭಾರತ ಇರಾನ್ ಕಪ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು.
Published : October 4, 2026 at 6:00 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ವೇಗಿಗಳಾದ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಅವರ ಕರಾರುವಾಕ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಇರಾನಿ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಆರ್.ಸ್ಮರಣ್ ಅವರ ಶತಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶೇಷ ಭಾರತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡಕ್ಕೆ 279 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ರಣಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 41 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ದಿನದಾಟವಾಗಿದ್ದ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.
𝐆𝐚𝐦𝐞. 𝐒𝐞𝐭. 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡 ✌️ Mukesh Kumar wraps things up in fine fashion as Rest of India defeat J&K by 1⃣6⃣7⃣ runs in Srinagar to clinch the #IraniCup 2026 🥳👏 Updates ▶️ https://t.co/imfbVIsPep @mflone_ https://t.co/Nhi5ezUvND— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
ಆದರೆ, ಮುಖೇಶ್ 33 ರನ್ಗೆ 6 ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ 25 ರನ್ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಜೆ & ಕೆ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನೇ ಮುರಿದು, 111 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಶೇಷ ಭಾರತ 167 ರನ್ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
6⃣ wickets of the highest quality! 🫡 🎥 Relive Mukesh Kumar's superb 6/33 in the second innings that guided Rest of India to a memorable victory in the #IraniCup 2⃣0⃣2⃣6⃣ 🙌👏 Updates ▶️ https://t.co/WPBSyJPp33 https://t.co/rizC5Batz7— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಶುಭಂ ಖಜುರಿಯಾ (32) ಮತ್ತು ಖಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ (32) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 54 ರನ್ ಸೇರಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮೊದಲ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು. 15ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಂ ಪುಂಡಿರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಪರಾಸ್ ಡೋಗ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಖೇಶ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಡಬಲ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು. ಊಟದ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
𝙏𝙝𝙖𝙩 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙚𝙚𝙡𝙞𝙣𝙜 🥳 BCCI President Mr. Mithun Manhas @MithunManhas presents the prestigious #IraniCup to Rest of India Captain Rishabh Pant 🏆 Scorecard ▶️ https://t.co/imfbVIsPep @mflone_ https://t.co/l2bCqLY6eh— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) October 4, 2026
ಭೋಜನದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಖಜುರಿಯಾ ಆಕಾಶ್ಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತಂಡ ಕೇವಲ 9 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೋಲಿನ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಭರ್ಜರಿ 23.3 ಓವರ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದರು.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್:
ಶೇಷ ಭಾರತ: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್- 237 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ 319.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ 278 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ 111.
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