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ರಣಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೋಲಿಸಿ ಇರಾನ್​ ಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ಶೇಷ ಭಾರತ

ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿರುದ್ಧ 167 ರನ್​ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶೇಷ ಭಾರತ ಇರಾನ್​ ಕಪ್​ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು.

IRANI CUP
ಇರಾನಿ ಕಪ್​ ಪಂದ್ಯದ ನೋಟ (PTI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 4, 2026 at 6:00 PM IST

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ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ವೇಗಿಗಳಾದ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್ ಅವರ ಕರಾರುವಾಕ್​ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡವು ಇರಾನಿ ಕಪ್​​ನಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.

ಆರ್​.ಸ್ಮರಣ್​ ಅವರ ಶತಕದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಶೇಷ ಭಾರತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡಕ್ಕೆ 279 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ರಣಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 41 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ದಿನದಾಟವಾಗಿದ್ದ ಇಂದು (ಭಾನುವಾರ) ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಡ್ರಾ ಸಾಧಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಮುಖೇಶ್ 33 ರನ್​ಗೆ 6 ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್​​ ದೀಪ್​ 25 ರನ್​​ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತು ಜೆ & ಕೆ ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನೇ ಮುರಿದು, 111 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಶೇಷ ಭಾರತ 167 ರನ್​ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಶುಭಂ ಖಜುರಿಯಾ (32) ಮತ್ತು ಖಮ್ರಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ (32) ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​​ಗೆ 54 ರನ್‌ ಸೇರಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್​, ಇಕ್ಬಾಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮೊದಲ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದರು. 15ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಂ ಪುಂಡಿರ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಪರಾಸ್ ಡೋಗ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಖೇಶ್ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಡಬಲ್​ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದರು. ಊಟದ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ 19 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಭೋಜನದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಖಜುರಿಯಾ ಆಕಾಶ್‌ಗೆ ಬಲಿಯಾದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತಂಡ ಕೇವಲ 9 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 22 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸೋಲಿನ ಕೂಪಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್ ದೀಪ್​ ಭರ್ಜರಿ 23.3 ಓವರ್‌ ಬೌಲ್​ ಮಾಡಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತಾವು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದರು.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್‌:

ಶೇಷ ಭಾರತ: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್​- 237 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್​ 319.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ: ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್​ 278 ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್​ 111.

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TAGGED:

JAMMU KASHMIR CRICKET TEAM
REST OF INDIA
ಇರಾನಿ ಕಪ್​
ಶೇಷ ಭಾರತ
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