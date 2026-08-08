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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಸಂಚು; ಪೊಲೀಸ್​ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ!!

2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸ್ಟಾರ್​ ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ
ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 8, 2026 at 12:02 PM IST

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23ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 48 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್​ ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಫೈನಲ್​​ಗೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದವು.

ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಪೇನ್​ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾವನ್ನು 1-0 ಅಂತರದ ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತ್ತು. ಆದಗ್ಯೂ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಮುಗಿದು ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದೀಗ ಭಯಾನಕ ವರದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಹೌದು, 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸ್ಟಾರ್​ ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಚುಗಲ್​ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು​ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಗುಂಪುಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿವೆ ಎಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯುಎಸ್ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಫ್‌ಬಿಐ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಭದ್ರತಾ ತಂಡವು ಇದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ತಡೆದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ Informacion.es ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಸ್ಟಾರ್​ ಮೆಸ್ಸಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆದರಿಕೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಶಂಕಿತನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಶಂಕಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಡಲ್ಲಾಸ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಅಪರಿಚಿತನೊಬ್ಬ ಕರೆಮಾಡಿ, ತಾನು AR-15 ರೈಫಲ್ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಾಂಬ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ. ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಕೂಡ ಶಂಕಿತನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.

ಜೂನ್ 14 ರಂದು, ಅಪರಿಚಿತನೊಬ್ಬ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರು ತಂಗಿದ್ದ ಹೊಟೇಲ್​ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾಗಿ ಫಿಫಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಆಟಗಾರರ ತಂಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮೈದಾನಗಳ ಬಳಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆಫರಿ ಫ್ರಾಂನೋಯಿಸ್ ಲೆಟೆಕ್ಸಿಯರ್ ಅವರಿಗೆ 6,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

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