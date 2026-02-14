ETV Bharat / sports

1 ಕೋಟಿ 90 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೈಜ್​ಮನಿ! TCS ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ!!

18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ TCS ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಬೆಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ಟಿಸಿಎಸ್​ ಮ್ಯಾರಥಾನ್​
ಟಿಸಿಎಸ್​ ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 14, 2026 at 11:18 AM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ TCS ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಬೆಂಗಳೂರು ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರಿಂದ https://tcsworld10k.procam.in/ ಮೂಲಕ ಆನ್-ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ರೇಸ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ 10K ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನಿಸಿರುವ ಈ ಈವೆಂಟ್ ಒಟ್ಟು USD 210,000 ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಖ್ಯಾತನಾಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ಓಟಗಾರರು ಮ್ಯಾರಥಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಒಐ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 5ರ ಎದುರು) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಮಾಣಿಕ್ ಶಾ ಪೆರೇಡ್ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಓಟಗಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆನ್-ಗ್ರೌಂಡ್ ರೇಸ್ ಅನುಭವದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, TCS ವರ್ಲ್ಡ್ 10K ಬೆಂಗಳೂರು 2026ರ ಓಪನ್ 10K ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಮಯಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ನೋಂದಣಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮ

ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬೂಟುಗಳು, ಉಡುಪುಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿಗಾಗಿ ಓಟಗಾರರು 179.91 ಕೋಟಿ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ರೋಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ 78.69 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ, ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಶೇ.85.45ರಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಶಕ್ತ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರಿಹಾರಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾಲಿತ ಚಾಲಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಟಿಸಿಎಸ್​ ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ
ಟಿಸಿಎಸ್​ ಮ್ಯಾರಥಾನ್​ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭ (ETV Bharat)

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಶೇ.40 ಕೊಡುಗೆ, ವಿಶಾಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ಶೇ. 54.21ರಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಓಟ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಶೇ.70.12ರಷ್ಟು ಜನರು ಪೂರ್ಣ-ದೇಹದ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಶೇ.53.07ರಷ್ಟು ಜನರು ದೂರದ ಓಟವು ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಶೇ.22.5 ರಷ್ಟು ಜನರು ಔಷಧಿಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶೇ.40.9 ರಷ್ಟು ಜನರು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಶೇ.85 ರಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಸಮಗ್ರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಶೇ.47.94 ರಷ್ಟು ಜನರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೋಂದಣಿ ವಿವರಗಳು

ಆನ್-ಗ್ರೌಂಡ್ ರನ್

ಓಪನ್ 10K, ಮಜ್ಜಾ ರನ್ (4.2 ಕಿ.ಮೀ), ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಓಟ ಮತ್ತು ಅಂಗವಿಕಲ (ವಿಶೇಷ) ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ (3 ಕಿ.ಮೀ). ಎಲ್ಲಾ ರೇಸ್ ವಿಭಾಗಗಳ ನೋಂದಣಿಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 20, 2026ರ ರಾತ್ರಿ 11:59ಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಓಟದ ಸ್ಥಳಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

