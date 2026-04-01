12th ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 'ಕೀ ವಿಶ್ಯುವಲ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ RCB

ಆರ್‌ಸಿಬಿ 12th ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ 'ಕೀ ವಿಶ್ಯುವಲ್' ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 1, 2026 at 6:09 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: 12th ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ 'ಕೀ ವಿಶ್ಯುವಲ್'ನ್ನು ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ತಂಡದ ಬಸ್​​ನ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಈ ಕೀ ವಿಶ್ಯುವಲ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಅವರ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಇದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದು, ​ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಂಡವಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

'ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು. ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು ಆಟಗಾರರಾದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ಬೆಂಬಲವೇ ನಾವು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. 12th ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಜೊತೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟೀದಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ಟೂರ್ನಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಕೀ ವಿಶ್ಯುವಲ್ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಿಡಿದ ದಂಪತಿ, ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಜೋಡಿ, ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಜೆರ್ಸಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಡೈವರ್ ಮತ್ತು ಮಹಾಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನದ ವೇಳೆ ಜೆರ್ಸಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಭಕ್ತನ ಚಿತ್ರಣಗಳಿದ್ದವು.

ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಉಚಿತ: ಈಗಾಗಲೇ, ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​​​​ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ 'ಮೆಟ್ರೋ ಪಂದ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಏಕೀಕರಣ' ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡವ ನಡುವಿನ ಈ ಋತುವಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದ ದಿನ ಒಟ್ಟು 22 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ ಬಳಸಿದ್ದರು. ​ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರದಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ಮೊದಲ ಹಣಾಹಣಿಯ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು,​ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೇವಲ 50 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ (ರಾತ್ರಿ 11:05 ರಿಂದ 11:55) 22,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಬಾರಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣದ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವುದೇ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳವರೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಅದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಮರಳಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್​ಆರ್​ಹೆಚ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಆರ್​ಸಿಬಿ, ಎಪ್ರಿಲ್​ 5ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

