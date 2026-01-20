WPL 2026: ಸತತ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ
ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 61 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
Published : January 20, 2026 at 7:31 AM IST
RCB vs GG: ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL)ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನೇತೃತ್ವದ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ತಂಡಕ್ಕೂ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈಗ ಸತತ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಜೇಯವಾಗಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಗೌತಮಿ ನಾಯಕ್ ಅವರ 73 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 178 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಘರೆ ಅವರ ಮಾರಕ ಸ್ಪೆಲ್, ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಸಿಬಿ 61 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ನವಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಚೆಂಡಾಡಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇದೀಗ ವಡೋದರಾದಲ್ಲೂ ಅದೇ ವೇಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಋತುವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ, ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗೌತಮಿ ನಾಯಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌತಮಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: ಟಾಸ್ ಸೋತಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆಗ 27 ವರ್ಷದ ಗೌತಮಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೊಲ್ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಗೌತಮಿ ಮೊದಲು ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (26) ಅವರೊಂದಿಗೆ 60 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು, ನಂತರ ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (27) ಅವರೊಂದಿಗೆ 69 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ಆಡಿ ತಂಡದ ರನ್ ಗತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿದರು.
ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಗೌತಮಿ 55 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 73 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ರಾಧಾ ಯಾದವ್ (17) ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ (8) ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 178/8ಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಗುಜರಾತ್ ಪರ ನಾಯಕಿ ಆಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ವಿ ಗೌತಮ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಗುಜರಾತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಬಳಿಕ ಬೌಲರ್ಗಳು ಸಹ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಿಂದಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅದು ಸಾಬೀತಾಯ್ತು. 179 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ವೇಗಿ ಸಯಾಲಿ ಸತ್ಘರೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಗ್ರಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ ತಂಡವು ಬೆತ್ ಮೂನಿ, ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್, ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕನಿಕಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ತಂಡವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕಿ ಆಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ 43 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 54 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಭಾರತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಗುಜರಾತ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಇಡೀ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 117 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲೆಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತಂಡ 61 ರನ್ಗಳ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ, ಸಯಾಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರೆ, ನಾಡಿನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಉಳಿದಂತೆ ಬೆಲ್, ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ತಲಾ 1 ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರು.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಸತತ ಐದನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಪ್ಲೇಆಫ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 10 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ಋತುವಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸತತ ಆರನೇ ಗೆಲುವು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
