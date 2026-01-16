ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ AI ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ RCB ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಐ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.
Published : January 16, 2026 at 3:04 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಗೂ ಮುನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ) ಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಔಪಚಾರಿಕ ಸಂವಹನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 300ರಿಂದ 350 ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮನಗಳ ನೈಜ ಸಮಯದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ, ಆಡಿಯೋ ಡೇಟಾದ ಸುಧಾರಿತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ನೈಜ ಸಮಯದ ಎಐ ವಿಡಿಯೋ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆಯಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ 4.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ.
ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಚಾಲಿತ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ಯೂ ಜೊತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾಕ್ಯೂನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು, ಜನಸಂದಣಿ, ವಾಹನಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಜನಸಂದಣಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ಪಂದ್ಯದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ನವೀಕರಣ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ (ಕೆಎಸ್ಸಿಎ)ಯು ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನವೀಕರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಲ್ತುಳಿತ ದುರಂತದ ಬಳಿಕ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಾನ್ ಮೈಕೆಲ್ ಡಿ ಕುನ್ಹಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ, ಪ್ರವೇಶ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗಲಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಆಯೋಗದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ನವೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ ಮೊದಲ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ವಾರದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 26ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಲಿರುವುದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
