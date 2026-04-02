ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟ!; ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್!!
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 2, 2026 at 5:49 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 6:04 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ 5 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಇಂದು 6ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಗೆದ್ದು ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.
ಲೀಗ್ನ ಉದ್ಘಾಟನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ 6 ವಿಕೆಟ್ ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಡಫಿ ಮಾತ್ರ 5.50ರ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 22 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಉಳಿದವರಲ್ಲಿ ಶೆಫಾರ್ಡ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ 54 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಡೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದರೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಇದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹ್ಯಾಜೆಲ್ವುಡ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಡಫಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿತವಾಗುವಂತಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಅವರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ (ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನುವಾನ್ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಎನ್ಒಸಿ) ನೀಡಲು ಮಂಡಳಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ವೇಗಿ ನುವಾನ್ ತುಷಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಒಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಮಂಡಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ ನುವಾನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದವು ಮಾರ್ಚ್ 31 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಇಡೀ ವೃತ್ತಿಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಎನ್ಒಸಿ ಪಡೆಯಲು ಎಂದಿಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಾದಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, NOC ನೀಡಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರಾಕರಿಸುವುದನ್ನು ಅವರು ಅನ್ಯಾಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, RCB ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ₹1.6 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತುಷಾರ ಅವರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. NOC ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಹ್ಯಾಜೆಲ್ವುಡ್ ಅಥವಾ ತುಷಾರ ಬರುವವರೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಡಫಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಭಿತವಾಗಬೇಕಿದ್ದು ತಂಡವೂ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ.
