ವೈಭವ್​, ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಲು RCB ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲಾನ್​.. ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಆತಂಕ!!

ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಅವರ ಆಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಲು ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 10, 2026 at 3:27 PM IST

RCB vs RR Match: ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಗುವಾಹಟಿಯ ಬರ್ಸಪಾರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಎರಡೂ ಟೀಮ್​ಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಆಡಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ.

ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವಿಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ವೈಭವ್​ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 170 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 170 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮೂರು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 248.97 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 122 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್​ಗೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಹೆಡ್​ ಟು ಹೆಡ್​ ದಾಖಲೆ: ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು 34 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 17 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣದೆ ರದ್ದಾಗಿವೆ. ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದವು. ಆ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಲು ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಪ್ಲಾನ್

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಲು ಆರ್​ಸಿಬಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಪ್ಲಾನ್​ ಆಗಿದೆ, ಪವರ್​ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ವೈಭವ್​ ಇಬ್ಬರ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುವುದು ಎರಡನೇ ಪ್ಲಾನ್​ ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಇಬ್ಬರು​ ಭರ್ಜರಿ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಇಬ್ಬರು​ ಸೆಟ್​ ಆದರೆ ಬೃಹತ್​ ಸ್ಕೋರ್​ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪವರ್​ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ಲಾನ್ ಆರ್​ಸಿಬಿ​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಬರ್ಸಾಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಿಚ್ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿಯು ಸಹ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಆರ್​ಸಿಬಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸಂಭಾವ್ಯ ತಂಡಗಳು - ಆರ್​ಸಿಬಿ: ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ.

ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಟಗಾರರು: ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರಾಸಿಖ್ ಸಲಾಂ ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್.

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್: ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (ನಾಯಕ), ಶಿಮ್ರೋನ್ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ದಾಸುನ್ ಶಾನಕ, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್, ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ.

ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಟಗಾರರು: ನಾಂದ್ರೆ ಬರ್ಗರ್, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಶುಭಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಚರಕ್.

