ಆರ್​ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ; 2026ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರು

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಕಂಪನಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಆರ್​ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ
ಆರ್​ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 4:15 PM IST

Updated : November 6, 2025 at 4:22 PM IST

RCB Franchise: 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಕಂಪನಿಯು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣ ಮಾರಾಟವೋ ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರಾಟವೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡಿಸ್ಟಿಲರೀಸ್‌ನ ಮಾತೃ ಕಂಪನಿಯಾದ ಡಿಯಾಜಿಯೊ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (USL) ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಯುಎಸ್‌ಎಲ್ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಆರ್‌ಸಿಎಸ್‌ಪಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಡಿಯಾಜಿಯೊ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್​ಎಲ್​ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ 'ಕ್ರಿಕ್ ಬಜ್'ಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, "ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್‌ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಾವು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

2008ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಮಲ್ಯ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದಾಗ ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು.

ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 3 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಕೂಡ ಒಂದು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ಗಿಂತಲೂ ಮುಂದಿದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರ್ಚ್ 31ರೊಳಗೆ ಖರೀದಿದಾರರು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಬ್ರಾಂಡ್‌ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ 2,247 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

6 ಕಂಪನಿಗಳು ರೇಸ್​ನಲ್ಲಿ: ಆರು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ನ ಸಹ-ಮಾಲಿಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಜಿಂದಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್, ಆದರ್ ಪೂನಾವಾಲಾ (ಸೀರಮ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್), ಎರಡು ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಈ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು​ ವರದಿ ಆಗಿವೆ.

ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್ನೇಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ?: ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ವರ್ಷ ಕಳೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಲ್​ನೈನ್​ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್​ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕರ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಡಿಯಾಜಿಯೊ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕ ಕಂಪನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ನಡೆಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಆರ್‌ಸಿಬಿಯಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ತಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಅನುಭವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು. ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್, ಎಬಿ ಡಿವಿಲಿಯರ್ಸ್, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಡೇನಿಯಲ್ ವೆಟ್ಟೋರಿ, ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್, ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್, ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರು ಹಿಂದಿನ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 18 ಋತುಗಳಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖ್ಯಾತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಬಿಗ್​ ಗಿಫ್ಟ್​: ಲಾಂಚ್​ಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್​ ಕಾರ್​!!

