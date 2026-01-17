ETV Bharat / sports

ಕನ್ನಡತಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಗುಜರಾತ್​ ಪತನ; WPL ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಗುಜರಾತ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ 32 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್​ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ
ಗುಜರಾತ್​ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 17, 2026 at 7:00 AM IST

2 Min Read
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ (ಆರ್​ಸಿಬಿ) ಸತತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಲೀಗ್​ನ 9ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ನವಿ ಮುಂಬೈನ DY ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ನಾಯಕಿ ಆಶ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ RCB ಪವರ್​ಪ್ಲೇನಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಕ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ರಾಧ ಯಾದವ್​ ಮತ್ತು ರಿಚಾ ಘೋಷ್ 105 ರನ್​ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೋರ್​ ಗತಿಯನ್ನೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಿನೆ ಡಿ ಕ್ಲೆರ್ಕ್​ ಸಹ ಅಬ್ಬರಿಸಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ 7 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 182 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಗುಜರಾತ್​ ಪರ ಸೋಫಿ ಡಿವೈನ್​ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರೇ, ಕಶ್ವೇ ಗೌತಮ್ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸಿದರು.

ನಂತರ, ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಪರ ಭಾರ್ತಿ ಫುಲ್ಮಾಲಿ 39 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೇ. ಬೆತ್ ಮೂನಿ 27 ರನ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ತನುಜಾ ಕನ್ವರ್ ಕೂಡ 21 ರನ್‌ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳ ಕಳಪೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ತಂಡವು 150 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಿತು. ಗುಜರಾತ್ ತಂಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ಆರ್​ಸಿಬಿ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದೆ.

ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ ಅಬ್ಬರ: ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಾಟೀಲ್ 3.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಕೂಡ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನಾಡಿನ್ ಡಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.

ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಾದ ಗ್ರೇಸ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ನಂತರ ದಯಾಲನ್ ಹೇಮಲತಾ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಈ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಿಚಾ ಘೋಷ್ ಬಲವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ರಾಧಾ 47 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 66 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಘೋಷ್ 28 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಬಲದಿಂದ ತಂಡವು 180 ಗಡಿ ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು.

ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ: ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

