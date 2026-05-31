"ಈ ಸಲವೂ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ" ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಐಪಿಎಲ್ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ RCB!!
ಗುರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ದ ನಡೆದಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ (ETV Bharat)
Published : May 31, 2026 at 11:28 PM IST
19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಸಲ ಕಪ್ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ನೀಡಿದ್ದ 156 ರನ್ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ನೆರವಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2025 ಮತ್ತು 2026 ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಮೂರನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.