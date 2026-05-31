"ಈ ಸಲವೂ ಕಪ್​ ನಮ್ಮದೇ" ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಐಪಿಎಲ್​ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಿದ RCB!!

ಗುರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ವಿರುದ್ದ ನಡೆದಿದ್ದ ಐಪಿಎಲ್​ 2026ರ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಅತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಗುಜರಾತ್​ ಮಣಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 31, 2026 at 11:28 PM IST

19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸತತ ಎರಡನೇ ಸಲ ಕಪ್​ ಗೆದ್ದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ ನೀಡಿದ್ದ 156 ರನ್​ಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಆಕರ್ಷಕ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ನೆರವಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2025 ಮತ್ತು 2026 ಸತತ ಎರಡನೇ ವರ್ಷವೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್​, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ಬಳಿಕ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಮೂರನೇ ತಂಡವಾಗಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ​

