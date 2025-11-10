ಶಾಕಿಂಗ್! ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ: ಅರೆ, ಏನಾಯ್ತು?
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 10, 2025 at 11:31 AM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಶುರುವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ತಂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪಾಟಿದಾರ್ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.
🚨 RAJAT PATIDAR OUT OF CRICKET FOR 4 MONTHS 🚨— Tanuj (@ImTanujSingh) November 8, 2025
- Rajat Patidar will be out of Cricket action for 4 months due to injury. (Abhishek Tripathi). pic.twitter.com/kWBKUq700o
ಹೌದು, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 18 ರನ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 28 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
2025-26ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ (ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯ) ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯ) ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಗಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಪಾಟಿದಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು.
ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ: ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆರು ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಶತಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ದ್ವಿಶತಕದ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ 710 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯ: ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಬಡಿದು ಮೈದಾನ ತೊರೆದಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಹೊಸ ಕೋಚ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿನ್ನರ್!