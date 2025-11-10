ETV Bharat / sports

ಆರ್​ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಿಂದ 4 ತಿಂಗಳು ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ.​

ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ
ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 10, 2025 at 11:31 AM IST

1 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್: 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಶುರುವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್‌ಸಿಬಿ) ತಂಡದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ. ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರ ಇದೀಗ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ತಂಡ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್​ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪಾಟಿದಾರ್​ ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 18 ರನ್‌ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 28 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

2025-26ರ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿ (ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯ) ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯ) ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ.

ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್
ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್ (IANS)

ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಗಾಯದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆಗೆ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಾಗಲಿದೆ. ಪಾಟಿದಾರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು.

ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ: ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆರು ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳ 10 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಶತಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ದ್ವಿಶತಕದ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ 710 ರನ್‌ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್
ಟ್ರೋಫಿಯೊಂದಿಗೆ ರಜತ್​ ಪಾಟಿದಾರ್ (IANS)

ರಿಷಭ್ ಪಂತ್​ಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಯ: ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್‌ಗಿಂತ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್-ಬ್ಯಾಟರ್ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕೂಡ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಬಡಿದು ಮೈದಾನ ತೊರೆದಿದ್ದರು.

